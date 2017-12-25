У колледжа искусств и дизайнерского колледжа появятся общежития

Строительство общежитий для колледжей и другие проблемы сферы культуры глава государства обсудил на совещании с руководителями Министерства культуры, Академии художеств и творческих организаций

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании, посвященном обсуждению актуальных вопросов в области культуры и искусства поручил подготовить проект решения о строительстве общежития для учащихся Республиканского колледжа искусств имени П.Бенкова на 400 мест и Республиканского дизайнерского колледжа на 200 мест, сообщает пресс-служба.

На встрече глава государства заслушал доклады руководителей Министерства культуры, Академии художеств и творческих организаций. Он дал им конкретные поручения и поставил задачи.

© Flickr/ Giorgio Montersino В Узбекистане будут развивать уникальное искусство макома

Как подчеркнули участники совещания, продолжится работа по материальной и моральной поддержке, в том числе обеспечению жильем, социальными и медицинскими условий творческого и технического персонала, выявлению молодых талантов.

Напомним, сейчас в Узбекистане ведется работа по реализации постановления президента "О дополнительных мерах по развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности Академии художеств Узбекистана". Тем не менее, на совещании было подчеркнуто, что в деятельности Академии есть ряд недостатков и проблем, которые необходимо срочно решить.

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