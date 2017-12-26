В Самарканде открылась выставка новогодних открыток со всего мира

Выставка посвящена наступающему Новому году и приурочена к 40-летию Самаркандского городского интерклуба "Эсперанто", на ней представлено более тысячи новогодних и рождественских открыток

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Выставка "Путешествие в волшебный мир новогодних открыток" открылась в Самаркандском областном информационно-библиотечном центре (ОИБЦ) им. А.С. Пушкина.



Выставка посвящена наступающему Новому году и приурочена к 40-летию Самаркандского городского интерклуба "Эсперанто".

В экспозицию вошли более тысячи новогодних и рождественских открыток разных лет, присланных самаркандским эсперантистам из более 60 стран мира, а также образцы ручной работы разных форм, размеров, технического исполнения.

Выставка "Путешествие в волшебный мир новогодних открыток" в Самарканде Энциклопедический проект "Самаркандиана"

Выставка "Путешествие в волшебный мир новогодних открыток" в Самарканде Энциклопедический проект "Самаркандиана" 1 / 2 Энциклопедический проект "Самаркандиана" Выставка "Путешествие в волшебный мир новогодних открыток" в Самарканде

Отдельными стендами представлены открытки из таких стран, как Венгрия, Польша, Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Чехия, Словакия, Нидерланды, США, Япония, Китай, Южная Корея, страны СНГ и другие.

"Я очень благодарен и признателен создателям этой выставки, наглядно демонстрирующей уважение и любовь к нашему городу Самарканду со всех уголков нашей планеты. Эта признательность адресована всем самаркандцам, и я горжусь этим и поздравляю жителей нашей республики с таким замечательным подарком, и тем более в преддверии Нового 2018 года", — поделился председатель правления областного отделения Русского культурного центра Узбекистана Юрий Огнев.

Каждый посетитель библиотеки может принести свои открытки и оставить запись в гостевой книге с пожеланиями узбекистанцам на Новый год.

Отметим, что выставка новогодних открыток организована активистами кружка интернациональной дружбы "Эсперанто" Центра культуры и досуга населения (ЦКДН) им. Амира Тимура совместно с сотрудниками сектора иностранной литературы ОИБЦ им. А.С. Пушкина.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.