В Ташкенте прошел фестиваль-конкурс русского танца "Зимние узоры"

На конкурсе были представлены десятки ярких номеров, все призеры и лауреаты номинации "Русский танец" получили от представительства Россотрудничества в Узбекистане призы и дипломы

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Ташкенте при поддержке представительства Россотрудничества в Узбекистане состоялся гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Зимние узоры". Об этом передает пресс-служба РЦНК.

В состав жюри вошли представители Российского центра науки и культуры в Ташкенте, а также известные деятели культуры Узбекистана.

В Ташкенте состоялся гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Зимние узоры" РЦНК в Ташкенте

В Ташкенте состоялся гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Зимние узоры" © http://uzb.rs.gov.ru/ru/news/22451

В Ташкенте при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан состоялся Гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Зимние узоры" © РЦНК в Ташкенте 1 / 3 РЦНК в Ташкенте В Ташкенте состоялся гала-концерт республиканского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Зимние узоры"

"Номинация "Русский танец" является самой популярной в фестивале "Зимние узоры", и мы очень этому рады. Потому что это и есть народная дипломатия, когда дети разных национальностей глубоко погружаются в русское творчество, знакомясь с ним напрямую, а не через пересказы третьих лиц. Это, несомненно, способствует укреплению дружественных межнациональных связей", — сказал руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

Победителем в номинации "Русский танец" стала студия современного эстрадного танца "Авива" с композицией "Русский стиль". Второе место занял коллектив эстрадно-хореографической студии "Жемчужина" — "Под балалайку". Замкнул тройку лидеров коллектив "БасТет" с танцем "Березка".

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