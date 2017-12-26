В поисках восточных шедевров: по следам узбекской культуры в Москве

Корреспондент Sputnik рассказывает об экспозиции Музея Востока в Москве, которая содержит одну из самых богатых коллекций культурного наследия Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Культурное наследие Узбекистана хранится во многих музеях мира. Узбекистанцам до недавних пор многие из этих уникальных экспонатов были малодоступны. Но в республике нашли выход, запустив масштабный национальный проект по поиску культурного наследия, выставленного за рубежом.

В России, к примеру, артефакты из Узбекистана есть в десяти музеях, не говоря уже о научных институтах и Национальной библиотеке. Они выставлены в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Государственном музее Востока, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Государственном музее истории религий, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Национальном музее Татарстана и других.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Музей Востока в Москве

Экспозиция Музея Востока в этом ряду выделяется особо. Здесь есть предметы эпохи неолита, найденные на территории нынешнего Узбекистана, а изучение народного искусства и ремесел началось почти 100 лет назад — в 1920-х годах прошлого века.

"Директор музея Борис Петрович Денике в 1926-1928 годах исследовал городище Старого Термеза, провел раскопки и привез небольшую коллекцию. Вскоре была организована выставка, имевшая большой успех. Помимо керамических изделий столичной публике были представлены фрагменты резной ганчевой (разновидность гипса) облицовки дворца термезских правителей XI-XII веков", — рассказывает нынешний руководитель Государственного музея Востока Александр Седов.

По его словам, в 1960-1990-е годы музей проводил активные археологические исследования в Узбекистане, в районе Термеза.

"Мы с 1962 года на протяжении более 30 лет вместе с другими учреждениями Министерства культуры СССР и Академии наук СССР раскапывали буддистский монастырь Кара-Тепе. Он был основан где-то в I веке н.э. и существовал до IV-V века н. э. Материалы из раскопок этого монастыря представлены в нашей археологической галерее", — говорит он.

Впоследствии музей получил большое количество находок из раскопок Хорезмской археологической экспедиции в Узбекистане и в Казахстане, проводимой Институтом этнографии Академии наук СССР — ныне Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Она работала много десятилетий. Возглавлял ее Сергей Павлович Толстов — известный советский археолог и востоковед. Значительная часть предметов из этих раскопок теперь представлена в постоянной экспозиции.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Музей Востока в Москве

Александр Седов добавил, что в фондах музея хранится богатая коллекция глазурованной керамики Средней Азии конца VIII — начала XIII веков, есть образцы керамического искусства конца XIX — начала XX веков, а также изделия современных узбекских мастеров. Отдельного внимания заслуживает коллекция узбекских ювелирных изделий, вышивок-сузане и других образцов текстиля и ковров.

Корреспонденты Sputnik прошлись по залам Музея Востока, чтобы рассказать, где узбеки в Москве могут увидеть сокровища родины, чем музей привлекает искушенную столичную публику и какие самые интересные образцы национального искусства в нем хранятся.

Цветущий сад сюзане

Вышивка — одно из древнейших искусств в Узбекистане. Она украшала не только одежду и головные уборы, но и жилье. К примеру, сюзане.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Экспонат из Музея Востока в Москве

Представленные в музее настенные коврики сюзане — работа ремесленниц конца XIX — начала XX века. В основном это свадебная вышивка. Девочек в Узбекистане обучали этому искусству с 5-6-летнего возраста, и они сами вышивали сюзане себе в приданое. Это был целый ритуал, в котором участвовали все женщины семьи. В зависимости от размера полотна и сложности орнамента, один такой шедевр вышивался по несколько месяцев. Самым распространенным мотивом был "цветущий сад".

© Sputnik/ Евгений Одиноков Музей Востока в Москве

Известными центрами художественного текстиля были Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Нурата, Ташкент. В узбекской экспозиции музея представлены сюзане разных ремесленных центров, и в каждой из вышивок скрыты духовные символы народа. Это и цветы, и любимые на Востоке гранат и перец, а также всевозможные птицы и другие сакральные знаки. Переложенные на ткань рисунки символизировали богатство, плодородие, счастье, а также охраняли молодоженов от злых сил.

Золото Востока на халатах

Еще один неотъемлемый атрибут узбекской жизни, а теперь и искусства — традиционный узбекский халат. В Музее Востока есть и чапаны из иката, и халат из бархатного адраса.

Рамиз Бахтияров / Sputnik Бархат, золотая нить и сложный орнамент: выставка тюбетеек в Ташкенте 9

В центре экспозиции национальной одежды — бухарские чапаны, расшитые золотой нитью. Разглядывая эти искусно вышитые узоры, удивляешься терпению, таланту и фантазии узбекских мастериц. Это искусство продолжает развиваться в Узбекистане по сей день.

Кстати, Государственный музей Востока в Москве подготовил к изданию уникальный каталог "Крупная декоративная вышивка Узбекистана". Готовящееся к выходу издание вобрало в себя самые удивительные и уникальные творения узбекских вышивальщиц. Пока музей планирует издать 100 экземпляров каталога, в дальнейшем его тираж будет увеличен по мере поступления заявок.

Модный винтаж из серебра

Еще одна магнетическая часть экспозиции — женские украшения. Кстати, они до сих пор в моде. Молодежь в Узбекистане охотно носит серебряные браслеты и серьги в национальном стиле.

Раньше количество и стиль украшений определялись национальной принадлежностью, возрастом и социальным статусом девушек и женщин. Самым полным было свадебное убранство. Оно состояло из наголовных, налобных украшений, височных и накосных подвесок, парных браслетов, перстней и нашивных амулетов.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Музей Востока в Москве

XIX век был эпохой серебра. Среднеазиатский ювелир-заргар превосходно владел разнообразными декоративными и техническими приемами, используя позолоту и чернь, зернь и резьбу, гравировку и штамп, чеканку и инкрустацию цветными вставками.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Традиционное узбекское украшение из коллекции Музея Востока в Москве

Как пояснила заведующая отделом искусства народов Кавказа, Средней Азии, Сибири и Крайнего Севера Екатерина Ермакова, узбекские городские украшения отличались легкостью и изяществом.

"Украшения выполнялись из тонкой серебряной фольги, золотились, делались выколоткой и штампом, иногда с применением филиграни, инкрустировались мелкими камнями, чаще стеклом. Они только с виду выглядят массивными", — отметила специалист.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Узбекское наголовное украшение из коллекции Музея Востока в Москве

Другое дело — каракалпакские украшения. Каракалпаки использовали более массивные формы амулетов — хайкель, а к свадебному головному убору — саукеле прикрепляли большое количество нитей с тяжелыми кораллами. В целом украшения свадебного каракалпакского убора могут потянуть на несколько килограммов.

Глядя на головной убор каракалпачки, вспоминаешь эпос "Кырк киз" и образ каракалпакских женщин-воительниц. Уж очень саукеле похож на воинский шлем, хоть и украшенный кораллами.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Музей Востока в Москве

Еще одно украшение, притягивающее взгляд, — амулет на девичью шапочку, или, как его называют узбеки, тахядузи. Оно предназначалось для украшения затылочной части шапочки девочки. Правильная форма, огромное количество мелких камушков просто поражают воображение.

Мраморный подарок послу

Когда мы увидели в зале ляган из мрамора, не сразу догадались, зачем он был нужен. Оказалось, в эпоху Тимуридов такие ляганы преподносились в качестве дара послам. Узбекские мастера великолепно владели искусством резьбы по мрамору. И в собрании музея есть две плоские чаши, созданные из знаменитого газганского мрамора.

Все эти экспонаты, собранные и бережно хранящиеся в коллекциях российских музеев, могут очень много рассказать ценителям искусства Центральной Азии, в частности, Узбекистана. Так что если вы хотите начать свое знакомство с культурой этой удивительной и богатой традициями страны или просто глубже узнать о ее национальных ремеслах, то стоит начать этот экскурс именно с Музея Востока, чтобы через его экспозицию погрузиться в волшебный мир узоров и красок.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Ляган из Музея Востока в Москве

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