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Микрофон на сцене

Семья узбекских музыкантов гастролирует по Индии

© Flickr/ Ben Grey
Культура
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Завершится турне узбекских артистов по Индии в январе 2018 года

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Индии проходят гастроли узбекской музыкальной группы Havas, сообщает ИА "Жахон".

Участники группы — братья и сестры. Художественный руководитель, идейный вдохновитель необычного коллектива — их отец Рустам Эрматов, мама Матлубахон Эрматова — продюсер.

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Концерты музыкантов уже состоялись в Нью-Дели, Бхопале и Агре, скоро артистов встретят в Мумбаи, Коимбаторе и штате Пенджаб.

Гастроли узбекских артистов под названием New Silk Road приурочены к 25-летию дипломатических отношений между Узбекистаном и Индией.

Группа Havas создана семь лет назад. Ее первые концерты проходили в детских школах музыки и искусства. Спустя годы семейному коллективу покорились сцены Государственной консерватории Узбекистана, дворцов "Туркистон" и "Истиклол".

Международную известность артисты получили в прошлом году. В декабре 2016 года в Мумбаи проводился международный музыкальный конкурс Dil Hai Hindustani. В состязании, которое транслировалось по телевидению, участвовали музыканты из 63 стран. Семейная группа Havas из Узбекистана вошла в число победителей и была награждена золотым диском.

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Теги:
Концерт, Индия, Узбекистан



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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