Город-сказка: участники "Ты супер! Танцы" о поездке в Петербург

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik, Зарина Кулаева. Международное информационное агентство и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург.
Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах, конечно же, танцевали.
Как это было? В день приезда — понятно, некоторое ошеломление и усталость. Но уже на второй день юные танцоры ожили, вошли в ритм и наслаждались всем происходящим по полной программе. Эмоции самые разные: восторг, волнение, усталость, трепет, эйфория.
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- Участники проекта "Ты супер! Танцы" во время посещения грандмаркета в Санкт-ПетербургеSputnik / Александр Гальперин
- Участники проекта "Ты супер! Танцы" во время мастер-класс балерины Любови АндреевойSputnik / Александр Гальперин
- Участники проекта "Ты супер! Танцы" во время экскурсии в Царском СелеSputnik / Александр Гальперин
Главный дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с участниками проекта в антракте оперы "Рождественская сказка", где сам дирижировал. Маэстро успел уделить время каждому ребенку, ответил на все вопросы ребят, дал советы, пожурил тех, кто не хочет возвращаться в школу, и посоветовал всем хорошо учиться.
Но на этом неожиданные встречи не закончились. В отеле их навестила Любовь Андреева, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана. Она провела мастер-класс, поделилась своими профессиональными секретами и подарила каждому свое фото с автографом. Юные танцоры прямо в холле отеля устроили настоящий танцевальный баттл — и по очереди, вместе с прима-балериной, танцевали больше двух часов.
Финальный день этого замечательного путешествия не обошелся без слез: ребятам было грустно расставаться друг с другом. Проект завершен, путешествие подошло к концу.
И что дальше? А дальше — танцы, новые проекты и новые встречи с друзьями, которых они встретили на проекте "Ты супер! Танцы".
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