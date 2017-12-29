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Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе

Город-сказка: участники "Ты супер! Танцы" о поездке в Петербург

Sputnik / Александр Гальперин
Культура
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Тема:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы" (52)
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Масса впечатлений, эйфория, танцы и сон в автобусе. Участники проекта "Ты супер! Танцы" провели несколько дней в Петербурге

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik, Зарина Кулаева. Международное информационное агентство и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург.

Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах, конечно же, танцевали.

Как это было? В день приезда — понятно, некоторое ошеломление и усталость. Но уже на второй день юные танцоры ожили, вошли в ритм и наслаждались всем происходящим по полной программе. Эмоции самые разные: восторг, волнение, усталость, трепет, эйфория.

Участница проекта Ты супер! Танцы из Узбекистана Анастасия Молокова во время экскурсии в Царском Селе
Sputnik / Александр Гальперин
Участница проекта "Ты супер! Танцы" из Узбекистана Анастасия Молокова во время экскурсии в Царском Селе
График был очень напряженным: посмотрели практически все, чем славится Санкт-Петербург. В программе были Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж. Побывали ребята на опере в Мариинке и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому и Фонтанке, померзли под ветром на набережной Невы и побродили в сквере у Медного всадника. Неудивительно поэтому, что иногда в автобусе кто-то засыпал, некоторые умудрились вздремнуть даже в опере.

  • Знакомство с юным Пушкиным – ребята из шоу Ты супер! Танцы посетили Царскосельский лицей
    Знакомство с юным Пушкиным – ребята из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей
    © Youtube / Sputnik на русском
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время посещения грандмаркета в Санкт-Петербурге
    Участники проекта "Ты супер! Танцы" во время посещения грандмаркета в Санкт-Петербурге
    Sputnik / Александр Гальперин
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время мастер-класс балерины Любови Андреевой
    Участники проекта "Ты супер! Танцы" во время мастер-класс балерины Любови Андреевой
    Sputnik / Александр Гальперин
  • Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
    Участники проекта "Ты супер! Танцы" во время экскурсии в Царском Селе
    Sputnik / Александр Гальперин
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© Youtube / Sputnik на русском
Знакомство с юным Пушкиным – ребята из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей
И вот — самые яркие моменты, которые случаются в жизни далеко не каждого юного танцора. Ребята танцуют вальс в одном из залов Екатерининского дворца. 

Главный дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с участниками проекта в антракте оперы "Рождественская сказка", где сам дирижировал. Маэстро успел уделить время каждому ребенку, ответил на все вопросы ребят, дал советы, пожурил тех, кто не хочет возвращаться в школу, и посоветовал всем хорошо учиться.

Но на этом неожиданные встречи не закончились. В отеле их навестила Любовь Андреева, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана. Она провела мастер-класс, поделилась своими профессиональными секретами и подарила каждому свое фото с автографом. Юные танцоры прямо в холле отеля устроили настоящий танцевальный баттл — и по очереди, вместе с прима-балериной, танцевали больше двух часов. 

Финальный день этого замечательного путешествия не обошелся без слез: ребятам было грустно расставаться друг с другом. Проект завершен, путешествие подошло к концу.

И что дальше? А дальше — танцы, новые проекты и новые встречи с друзьями, которых они встретили на проекте "Ты супер! Танцы".

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Тема:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы" (52)
Теги:
Ты супер! Танцы, экскурсия, дети, Санкт-Петербург



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