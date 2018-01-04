Райхон разыгрывает билеты на сольные концерты

Победителем станет тот, чей видеоролик с кавер-версией любой песни Райхон соберет больше всего лайков

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Райхон Ганиева запустила на своей странице в Instagram необычную акцию по розыгрышу билетов на предстоящие февральские концерты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

При этом у узбекистанцев есть шанс получить билеты лично из рук певицы. Победителем станет тот, чей видеоролик с кавер-версией любой песни Райхон соберет больше всего лайков.

"Желательно не просто спеть, а постараться сделать в другом стиле. Можно с инструментами. Приз: я лично вручу 2 пригласительных на мои концерты на 1 ряд", — написала она на своей странице в Instagram.

На сегодняшний день в сети появилось уже три видеоролика, в которых поклонники артистки исполняют ее песни.

Февральские концерты Райхон — это уже своеобразный must have в жизни столицы, а если быть точными — 15-летняя традиция. В этом году концерты певицы — юбилейные. Райхон также отмечает 18-летие творческого пути. Зрителей ждет новая шоу-программа, популярные и новые песни, световое шоу и специальное оформление.

Концерты заслуженной артистки Узбекистана Райхон Ганиевой пройдут с 19 по 23 февраля во Дворце искусств "Истиклол".

Билеты в кассах еще есть, их также можно приобрести онлайн. Стоимость билетов составляет от 20 до 180 тысяч сумов.

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