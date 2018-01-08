Призер Каннского фестиваля снимет фильм про Узбекистан

Съемочная группа японского кинорежиссера уже посещала Узбекистан в сентябре прошлого года для изучения возможностей по проведению съемок

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Призер Каннского фестиваля, японский режиссер Киёси Куросава, известный своими ужастиками и триллерами, снимет художественный фильм об Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Недавно Министерство культуры Японии официально подтвердило свою поддержку съемок фильма и утвердило сценарий. Косвенной задачей фильма является продвижение туризма в Узбекистане", — отметили в Госкомтуризма.

Съемочная группа японского кинорежиссера уже посещала Узбекистан в сентябре прошлого года для изучения возможностей по проведению съемок. Также вопрос об этом обсуждался в ходе визита в 2017 году председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова в Японию. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве с Агентством по делам культуры Страны восходящего солнца.

Киёси Куросава — независимый кинорежиссер, сценарист, актер, писатель и кинокритик. За свою карьеру он снял свыше 40 фильмов, самые известные из которых — "Исцеление", "Сдача экзамена с человечности", "Харизма" и "Лабиринт".

В 2008 году в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля его фильм "Токийская соната" получил Приз жюри, а в 2015-м картина "Путешествие на берег" в этой же программе была удостоена приза за лучшую режиссуру.

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