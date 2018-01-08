18:21 08 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Оператор и ассистент на съемочной площадке

Призер Каннского фестиваля снимет фильм про Узбекистан

© Sputnik/ Алексей Даничев
Культура
Получить короткую ссылку
32820

Съемочная группа японского кинорежиссера уже посещала Узбекистан в сентябре прошлого года для изучения возможностей по проведению съемок

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Призер Каннского фестиваля, японский режиссер Киёси Куросава, известный своими ужастиками и триллерами, снимет художественный фильм об Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Недавно Министерство культуры Японии официально подтвердило свою поддержку съемок фильма и утвердило сценарий. Косвенной задачей фильма является продвижение туризма в Узбекистане", — отметили в Госкомтуризма.

Кинопленка
© Pixabay
В Узбекистане создан Совет молодых работников кино
Съемочная группа японского кинорежиссера уже посещала Узбекистан в сентябре прошлого года для изучения возможностей по проведению съемок. Также вопрос об этом обсуждался в ходе визита в 2017 году председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова в Японию. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве с Агентством по делам культуры Страны восходящего солнца.

Киёси Куросава — независимый кинорежиссер, сценарист, актер, писатель и кинокритик. За свою карьеру он снял свыше 40 фильмов, самые известные из которых — "Исцеление", "Сдача экзамена с человечности", "Харизма" и "Лабиринт".

В 2008 году в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля его фильм "Токийская соната" получил Приз жюри, а в 2015-м картина "Путешествие на берег" в этой же программе была удостоена приза за лучшую режиссуру.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
фильм, Кино, Япония, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

64-летний иорданец Абу Али переоборудовал свой старенький Volkswagen Beetle в мини-отель
Иорданец Абу Али превратил свой старенький Volkswagen Beetle в отель
В российской семье живет настоящая пума
Вместо котенка: супруги из Пензы завели в квартире пуму
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год Собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054