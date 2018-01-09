Ташкентский цирк останется на гастролях в Душанбе до конца января

Программа гастролей разработана в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ташкентский цирк пробудет на гастролях в Душанбе до конца января, передает Sputnik Таджикистан.

Коллектив приехал в Таджикистан накануне Нового года, 29 декабря, и уже выступил несколько раз.

Труппа насчитывает свыше 15 цирковых артистов. Цирк будет гастролировать только в Душанбе. Программа гастролей разработана в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.

Ташкентский цирк, которому уже больше 100 лет, знаменит своими династиями. Среди таких династий публике хорошо известны семьи Ташкенбаевых и Зариповых, где секреты циркового мастерства передаются из поколения в поколение.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.