Памятник Каримову в Москве будет отличаться от привычных монументов

На сайте Фонда Ислама Каримова опубликована видеозапись интервью с британским скульптором, где он поделился деталями процесса создания памятника

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Британский скульптор Пол Дэй — автор памятника президенту Исламу Каримову в Москве — рассказал, что сам монумент не будет на постаменте, как это принято.

Эксклюзивное интервью со всемирно известным британским скульптором опубликовано на сайте Фонда Ислама Каримова.

"Самым сложным является создание портрета того, кого знала вся семья, а также люди, которые его окружали на протяжении всей политической карьеры, в то же время я никогда не встречался с первым президентом лично, поэтому создание трехмерного образа и в расцвете сил — довольно сложная задача", — говорит скульптор.

Также он добавил, что по композиции скульптуры фигура президента стоит перед Регистаном в его родном городе Самарканде. Он будет не возвышаться на пьедестале, а стоять на земле, он досягаем, доступен, находится в гармонии с окружающим миром.

Произведения, созданные Полом Дэем, получили широкое международное признание и включают такие известные скульптурные композиции, как монумент Королеве-матери, воздвигнутый в память о Елизавете, супруге короля Георга VI; мемориальный памятник "Ирак и Афганистан", воздвигнутый в память о британских военнослужащих, участвовавших в военных операциях в Ираке и Афганистане; монументальное сооружение "Битва за Британию"; знаменитая бронзовая статуя "Место встречи" на станции Сент Панкрас в Лондоне.

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