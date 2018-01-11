Памятник Каримову в Москве будет отличаться от привычных монументов

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Британский скульптор Пол Дэй — автор памятника президенту Исламу Каримову в Москве — рассказал, что сам монумент не будет на постаменте, как это принято.
Эксклюзивное интервью со всемирно известным британским скульптором опубликовано на сайте Фонда Ислама Каримова.
"Самым сложным является создание портрета того, кого знала вся семья, а также люди, которые его окружали на протяжении всей политической карьеры, в то же время я никогда не встречался с первым президентом лично, поэтому создание трехмерного образа и в расцвете сил — довольно сложная задача", — говорит скульптор.
Также он добавил, что по композиции скульптуры фигура президента стоит перед Регистаном в его родном городе Самарканде. Он будет не возвышаться на пьедестале, а стоять на земле, он досягаем, доступен, находится в гармонии с окружающим миром.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.