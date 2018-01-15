Людей с ограниченными возможностями в Ташкенте приглашают в театр

Лаборатория инклюзивного театра будет исследовать возможности совместной работы актеров-профессионалов и актёров с особенностями развития

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Лаборатория инклюзивного театра начала работу в ташкентском театре "Ильхом" 14 января, первые мастер-классы для людей с ограниченными возможностями пройдут 16 и 17 января.

Проект будет исследовать возможности совместной работы актеров-профессионалов и актеров с особенностями развития.

Как сообщается на сайте театра, первые мастер-классы проведет режиссер из Санкт-Петербурга Борис Павлович, который станет куратором лаборатории.

К участию в мастер-классе приглашаются люди с ограниченными возможностями в возрасте от 16-ти до 35-ти лет. В нем также причмут участие актеры театра "Ильхом".

Борис Павлович с 2013 по 2016 год руководил отделом социально-просветительских программ БДТ имени Г.А. Товстоногова. Автор идеи и ведущий преподаватель Педагогической лаборатории БДТ, руководитель проекта "Встреча" (БДТ имени Г.А. Товстоногова и Центр "Антон тут рядом"), в рамках которого поставил спектиакль "Язык птиц". Сейчас Павлович художественный руководитель пространства "Квартира".

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