Конкурс сочинений для президента РФ стартовал в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане среди молодых российских соотечественников проводится международный юношеский конкурс сочинений на тему: "Каким я вижу будущее России: мои пожелания президенту России".
Цель конкурса — дать молодым людям дополнительную возможность публично высказать свои взгляды относительно прошлого, настоящего и будущего России, передает пресс-служба Россотрудничества.
В конкурсе могут принять участие проживающие за рубежом молодые соотечественники в возрасте до 18 лет. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в российских дипломатических и консульских загранучреждениях.
Для участия необходимо направить конкурсную работу в оргкомитет до 15 февраля. Лучшие идеи и пожелания будут отобраны и направлены президенту РФ.
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