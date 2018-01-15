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Конкурс сочинений для президента РФ стартовал в Узбекистане

Sputnik / Виталий Аньков
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (62)
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Для участия в конкурсе до 15 февраля принимаются работы российских соотечественников, проживающих за рубежом

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане среди молодых российских соотечественников проводится международный юношеский конкурс сочинений на тему: "Каким я вижу будущее России: мои пожелания президенту России".

Цель конкурса — дать молодым людям дополнительную возможность публично высказать свои взгляды относительно прошлого, настоящего и будущего России, передает пресс-служба Россотрудничества.

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Конкурс проводится Международным советом российских соотечественников (МСРС) совместно с МИД Российской Федерации и Всемирным координационным советом российских соотечественников (ВКС) под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) и при поддержке спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

В конкурсе могут принять участие проживающие за рубежом молодые соотечественники в возрасте до 18 лет. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в российских дипломатических и консульских загранучреждениях.

Для участия необходимо направить конкурсную работу в оргкомитет до 15 февраля. Лучшие идеи и пожелания будут отобраны и направлены президенту РФ.

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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (62)
Теги:
сочинение, Россотрудничество, Владимир Путин, Узбекистан, Россия



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