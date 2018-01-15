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Восточный базар Тюбетейка

Мастеров из разных стран собрал в Москве восточный базар "Тюбетейка"

Sputnik
Культура
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Помимо выставки-продажи различных национальных изделий, книг и традиционных угощений гостей ждет обширная культурная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы, презентации модных коллекций, круглые столы, лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik, Ксения Набаткина. Культурно-художественное и историческое наследие Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и разных регионов России можно найти на выставке "Тюбетейка", открывшейся сегодня в Москве.

"Тюбетейка — это атрибут, объединяющий все наши народы: узбекский, таджикский, кыргызский, туркменсикй, чеченский, грузинский и многие другие. Еще тюбетейка для меня — главный сувенир, который все туристы, приезжая у ту или иную страну, покупают в первую очередь. Мы долго думали, как назвать выставку, и в итоге дали ей вот такое объединяющие название", — рассказала Sputnik куратор мероприятия Фатима Арифджанова

Помимо выставки-продажи различных национальных изделий, книг и традиционных угощений гостей ждет обширная культурная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы, презентации модных коллекций, круглые столы, лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации.

Например, шеф-повар из Ташкента Фарух Улугджанов готовит блюда авторской узбекской кухни прямо на выставке и обещает угощать ими всех желающих. В его арсенале и супы и закуски из маша (машхурда и машкичири), несколько видов чебуреков, десерт из печеной айвы, вегетерианский плов с сухофруктами на оливковом масле, казан-кебаб из бычьего хвоста и многое другое.

  • Восточный базар Тюбетейка
    Восточный базар "Тюбетейка"
    Sputnik
  • Открытие выставки Восточный базар Тюбетейка
    Открытие выставки Восточный базар "Тюбетейка"
    Sputnik
  • Восточный базар Тюбетейка
    Восточный базар "Тюбетейка"
    Sputnik
  • Восточный базар Тюбетейка
    Восточный базар "Тюбетейка"
    Sputnik
  • Девушка на выставке Тюбетейка
    Девушка на выставке "Тюбетейка"
    Sputnik
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Sputnik
Восточный базар "Тюбетейка"

Любители хорошего кино смогут во время выставки посмотреть документальные фильмы про художников Игоря Бенькова, Игоря Савицкого, Чингиза Ахмарова.

Модниц заинтересуют показы авторских коллекций дизайнеров из разных стран. Свои модели представит и известный модельер, стилист, дизайнер, член Творческого союза художников России, Международной федерации художников и Международной ассоциации союза дизайнеров Раф Сардаров, который также прочитает лекцию про национальный азербайджанский платок келагаи.

Выставка продлится до 21 января.

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Теги:
Туркменистан, Москва, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Выставка, Национальная культура



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