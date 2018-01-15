Мастеров из разных стран собрал в Москве восточный базар "Тюбетейка"

Помимо выставки-продажи различных национальных изделий, книг и традиционных угощений гостей ждет обширная культурная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы, презентации модных коллекций, круглые столы, лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik, Ксения Набаткина. Культурно-художественное и историческое наследие Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и разных регионов России можно найти на выставке "Тюбетейка", открывшейся сегодня в Москве.

"Тюбетейка — это атрибут, объединяющий все наши народы: узбекский, таджикский, кыргызский, туркменсикй, чеченский, грузинский и многие другие. Еще тюбетейка для меня — главный сувенир, который все туристы, приезжая у ту или иную страну, покупают в первую очередь. Мы долго думали, как назвать выставку, и в итоге дали ей вот такое объединяющие название", — рассказала Sputnik куратор мероприятия Фатима Арифджанова

Помимо выставки-продажи различных национальных изделий, книг и традиционных угощений гостей ждет обширная культурная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы, презентации модных коллекций, круглые столы, лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации.

Например, шеф-повар из Ташкента Фарух Улугджанов готовит блюда авторской узбекской кухни прямо на выставке и обещает угощать ими всех желающих. В его арсенале и супы и закуски из маша (машхурда и машкичири), несколько видов чебуреков, десерт из печеной айвы, вегетерианский плов с сухофруктами на оливковом масле, казан-кебаб из бычьего хвоста и многое другое.

Восточный базар "Тюбетейка" Sputnik

Открытие выставки Восточный базар "Тюбетейка" Sputnik

Восточный базар "Тюбетейка" Sputnik

Восточный базар "Тюбетейка" Sputnik

Девушка на выставке "Тюбетейка" Sputnik 1 / 5 Sputnik Восточный базар "Тюбетейка"

Любители хорошего кино смогут во время выставки посмотреть документальные фильмы про художников Игоря Бенькова, Игоря Савицкого, Чингиза Ахмарова.

Модниц заинтересуют показы авторских коллекций дизайнеров из разных стран. Свои модели представит и известный модельер, стилист, дизайнер, член Творческого союза художников России, Международной федерации художников и Международной ассоциации союза дизайнеров Раф Сардаров, который также прочитает лекцию про национальный азербайджанский платок келагаи.

Выставка продлится до 21 января.

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