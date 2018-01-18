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Крымские татары в истории России и Узбекистана

РЦНК выпустил книгу о крымских татарах, проживающих в Узбекистане

© РЦНК
Культура
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В книге рассказывается о ветеранах Великой Отечественной войны крымско-татарской национальности, которые проживали на территории Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане выпустило третье, дополненное, издание книги "Крымские татары: люди и судьбы".

Книга посвящена некоторым страницам истории крымских татар, их вкладу в развитие науки, культуры и искусства. В третье издание вошли около 100 биографий известных представителей крымско-татарской национальности, оставивших свой след в культуре, науке, экономике и других сферах деятельности, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Представительство Россотрудничества в Узбекистане выпустило книгу Крымские татары: люди и судьбы
© РЦНК
Подвиги крымских татар во время ВОВ увековечили в книге
Условно книгу можно разделить на три основных раздела: в память об участниках Великой Отечественной войны, которые были удостоены звания Героя Советского Союза, второй раздел о биографиях известных представителей крымско-татарской национальности, которые проживали в Узбекистане.

Последний раздел рассказывает об общественной деятельности членов крымско-татарской диаспоры Узбекистана в настоящее время, культуре, традициях и главных праздниках крымско-татарского народа.

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Теги:
крымские татары, книга, РЦНК, Россотрудничество, Узбекистан



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