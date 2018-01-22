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Кинотеатр. Архивное фото.

Кинотеатры Узбекистана могут объединить в единую сеть

© Flickr/ Blondinrikard Fröberg
Культура
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Прокатная сеть, в которую войдут как подведомственные "Узбеккино", так и частные кинотеатры на добровольной основе, должна появиться на основе нового государственного унитарного предприятия "Республика кинопрокат маркази"

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" предлагает объединить все кинотеатры Узбекистана в общереспубликанскую кинопрокатную сеть на принципах государственно-частного партнерства, следует из проекта постановления кабинета министров, размешенного для общественного обсуждения.

Прокатная сеть, в которую войдут как подведомственные "Узбеккино", так и частные кинотеатры на добровольной основе, должна появиться на основе нового государственного унитарного предприятия "Республика кинопрокат маркази". Оно разработает репертуарную политику, будет обеспечивать фильмами кинотеатры, входящие в общереспубликанскую сеть.

Кинотеатр. Архивное фото.
© Flickr/ Blondinrikard Fröberg
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Оптимальное соотношение отечественных и зарубежных кинофильмов в годовом репертуарном плане в кинотеатрах республики определит образованный при "Республика кинопрокат маркази" репертуарный совет. Он же будет выдавать экспертные заключения на оформление разрешительных документов для проката фильма на территории Узбекистана.

С 1 января 2019 в кинотеатрах республики должны появиться электронные билеты и система их учета.

Обсуждение документа завершится четвертого февраля этого года.

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Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", Кино, Киноиндустрия



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