В Ташкенте пройдет концерт в память Рудольфа Баршая

Дирижер и композитор, основатель Квартета имени Бородина и Московского камерного оркестра Рудольф Баршай в 1930-е и 1940-е годы жил в Узбекистане и оставил теплые воспоминания о доброжелательности и радушии узбекского народа

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Органном зале Государственной консерватории Узбекистана 5 февраля состоится концерт-посвящение одному из крупнейших музыкантов ХХ века, альтисту, дирижеру и композитору, основателю Квартета имени Бородина и Московского камерного оркестра Рудольфу Баршаю.

В программу концерта войдет и музыка эпохи барокко, и аранжированная Баршаем "Камерная симфония" Д. Шостаковича. В концерте примет участие камерный оркестр "Туркистон" под управлением лауреата Международного конкурса дирижеров Руслана Бекмаева.

Концерт пройдет по инициативе факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, генеральным спонсором выступит Фонд поддержки искусств и музейной деятельности "Русские меценаты".

Рудольф Баршай в 1930-е и 1940-е годы жил в Узбекистане и оставил теплые воспоминания о доброжелательности и радушии узбекского народа.

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