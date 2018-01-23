Лола Юлдашева выступит с новой программой в Москве 8 марта

Также поклонники певицы смогут увидеть Лолу 3 февраля в Санкт-Петербурге и 4 февраля в Москве

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Узбекская эстрадная исполнительница Лола Юлдашева выступит в Москве в Международный женский день.

Организаторы концерта обещают представить зрителям новую программу певицы.

Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш подарков.

Также 3 февраля в Санкт-Петербурге и 4 февраля в Москве авторы большинства песен Лолы Сарвар и Камиль дадут в российских городах сольные концерты, в которых примет участие узбекская исполнительница.

В октябре Юлдашева посещала Узбекистан. Ранее она презентовала свою новую композицию в Таджикистане.

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