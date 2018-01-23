Узбекистанцы смогут читать новинки литературы не выходя из дома

"Благодаря переходу на новый формат работы читателям не надо выбирать день и время для похода в библиотеку. Книги онлайн доступны постоянно и в любое врем суток и, что очень важно, для всех желающих. Бесплатный доступ к огромной базе книг на русском языке, причем по самым различным направлениям (художественная, техническая, методическая, учебная литература), безусловно, будет этому содействовать", — отметил глава РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.
Чтобы получить доступ к библиотеке ЛитРес достаточно просто позвонить в библиотеку при РЦНК в Ташкенте или направить запрос по интернету и предоставить первичные данные в обмен на номер читательского билета.
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