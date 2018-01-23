Узбекистанцы смогут читать новинки литературы не выходя из дома

Россотрудничество открыло бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес, достаточно позвонить по телефону в библиотеку и получить данные для входа в систему в обмен на номер читательского билета

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте расширил открыл доступ к электронной библиотеке России ЛитРес.

Теперь любой гражданин Узбекистана, а не только жители Ташкента и Ташкентской области могут почитать последние новинки онлайн.

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"Благодаря переходу на новый формат работы читателям не надо выбирать день и время для похода в библиотеку. Книги онлайн доступны постоянно и в любое врем суток и, что очень важно, для всех желающих. Бесплатный доступ к огромной базе книг на русском языке, причем по самым различным направлениям (художественная, техническая, методическая, учебная литература), безусловно, будет этому содействовать", — отметил глава РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

Чтобы получить доступ к библиотеке ЛитРес достаточно просто позвонить в библиотеку при РЦНК в Ташкенте или направить запрос по интернету и предоставить первичные данные в обмен на номер читательского билета.

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