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Открытие электронного доступа к ЛитРес в Узбекистане

Узбекистанцы смогут читать новинки литературы не выходя из дома

РЦНК
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (63)
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Россотрудничество открыло бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес, достаточно позвонить по телефону в библиотеку и получить данные для входа в систему в обмен на номер читательского билета

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте расширил открыл доступ к электронной библиотеке России ЛитРес.

Теперь любой гражданин Узбекистана, а не только жители Ташкента и Ташкентской области могут почитать последние новинки онлайн.

Директор Русской Гуманитарной Миссии Алексей Полковников
Sputnik / Александр Натрускин
Полковников: русская литература востребована в Узбекистане
"Благодаря переходу на новый формат работы читателям не надо выбирать день и время для похода в библиотеку. Книги онлайн доступны постоянно и в любое врем суток и, что очень важно, для всех желающих. Бесплатный доступ к огромной базе книг на русском языке, причем по самым различным направлениям (художественная, техническая, методическая, учебная литература), безусловно, будет этому содействовать", — отметил глава РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

Чтобы получить доступ к библиотеке ЛитРес достаточно просто позвонить в библиотеку при РЦНК в Ташкенте или направить запрос по интернету и предоставить первичные данные в обмен на номер читательского билета.

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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (63)
Теги:
Библиотека, Литература, Россотрудничество, Узбекистан



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