День студента отметили в РЦНК в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялся праздник, посвященный Дню студенчества — "Татьянин день".
"Татьянин день — веселый праздник, а по-другому и быть не может, ведь студенческая пора — это самый расцвет жизненных сил, когда еще все впереди, но это и повод задуматься о тех важных вещах, которые в дальнейшем определяют судьбу человека", — сказала руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.
В честь праздника ребята подготовили интересную и насыщенную программу "Студент — это…". Песни, танцы, сценические постановки, посвященные студенческой жизни и исполненные с юмором, еще раз доказали, насколько этот "класс", молодежи полон энергии, находчивости, дружелюбия и оптимизма и веры в будущее.