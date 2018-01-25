День студента отметили в РЦНК в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялся праздник, посвященный Дню студенчества — "Татьянин день".

На праздник пришли учащиеся и педагоги высших и средних учебных заведений Ташкента и Ташкентской области, слушатели подготовительных курсов РЦНК в Ташкенте, ученые-историки, представители Общественного форума историков России и Узбекистана при Представительстве Россотрудничества в Узбекистане, выпускники российских (советских) вузов, творческая интеллигенция, представители СМИ. Особым, почетным гостем стала директор информационно-ресурсного центра имени Л.Н. Толстого Татьяна Алимходжаева, чье имя неразрывно связано со студенческим праздником.

"Татьянин день — веселый праздник, а по-другому и быть не может, ведь студенческая пора — это самый расцвет жизненных сил, когда еще все впереди, но это и повод задуматься о тех важных вещах, которые в дальнейшем определяют судьбу человека", — сказала руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

В честь праздника ребята подготовили интересную и насыщенную программу "Студент — это…". Песни, танцы, сценические постановки, посвященные студенческой жизни и исполненные с юмором, еще раз доказали, насколько этот "класс", молодежи полон энергии, находчивости, дружелюбия и оптимизма и веры в будущее.