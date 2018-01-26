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Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев станет судьей во втором сезоне "Ты супер!" на НТВ

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Культура
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Тема:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (15)
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Кто кроме участника "Евровидения-2016" войдет в состав жюри второго сезона шоу "Ты супер!", зрители НТВ узнают совсем скоро

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Одним из судей второго сезона международного детского конкурса "Ты супер!", стартующего в феврале 2018 года на телеканале НТВ, станет Сергей Лазарев.

"Да, это правда — я займу одно из кресел жюри во втором сезоне проекта "Ты супер!". Еще в декабре, на съемках новогодней программы НТВ, я познакомился с ребятами — участниками первого сезона шоу. Меня поразил их недетский профессионализм, желание быть на сцене и реализовать свой вокальный талант! С Настей Симогановой, одной из финалисток первого сезона, мы исполнили мою песню "Сдавайся" — она настоящая артистка, уверен, у нее впереди большое будущее. Под Новый год поступило предложение от телеканала НТВ — стать частью истории проекта "Ты супер!", и я согласился. Ведь это не просто вокальный конкурс, это проект о том, как сбываются мечты детей с непростой судьбой!", — прокомментировал свою роль в шоу участник "Евровидения-2016".

Кто еще войдет в состав жюри второго сезона шоу "Ты супер!", зрители НТВ узнают совсем скоро. Уже через несколько недель участники конкурса продемонстрируют свой вокальный талант на отборочных выступлениях.

Напомним, что уникальный вокальный проект поможет реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. Участники — дети из приемных и опекунских семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов. У всех ребят есть опыт преодоления непростых жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. "Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Тема:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (15)
Теги:
Ты супер, Популярная музыка



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