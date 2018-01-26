23:53 26 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
В Ташкенте отметили 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

В РЦНК прошел вечер памяти 74-ой годовщины освобождения Ленинграда

Россотрудничество
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (65)
19 0 0

В рамках круглого стола участники посмотрели фильм "Блокада Ленинграда. Как это было"

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии приняли участие руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, ветераны-блокадники, воины-интернационалисты, члены Общественного форума историков России и Узбекистана при Представительстве Россотрудничества в Узбекистане, учащиеся лицеев, колледжей и школ Ташкента и Ташкентской области, слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, представители общественности, журналисты.

"18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. В боях за Ленинград погибли более миллиона советских солдат и более 800 тысяч мирных жителей. Подвиг, о котором мы обязаны помнить всегда," — сказал руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

День студента в РЦНК в Ташкенте
Россотрудничество
День студента отметили в РЦНК в Ташкенте
Обращаясь к участникам мероприятия и особенно молодежи. Он зачитал приветствие от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, адресованное ветеранам Великой Отечественной войны — участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом, в том числе в Узбекистане.

"Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы", — сказал полковник Олег Овчинников.

В рамках круглого стола состоялся показ фильма "Блокада Ленинграда. Как это было".

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (65)
Теги:
вечер памяти, РЦНК, Россотрудничество, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
Кунашир: остров четырех вулканов
Водителей сгоревшего автобуса привезли в суд в Актобе
Водители сгоревшего в Казахстане автобуса просят отпустить их под залог
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054