В РЦНК прошел вечер памяти 74-ой годовщины освобождения Ленинграда

В рамках круглого стола участники посмотрели фильм "Блокада Ленинграда. Как это было"

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии приняли участие руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, ветераны-блокадники, воины-интернационалисты, члены Общественного форума историков России и Узбекистана при Представительстве Россотрудничества в Узбекистане, учащиеся лицеев, колледжей и школ Ташкента и Ташкентской области, слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, представители общественности, журналисты.

"18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. В боях за Ленинград погибли более миллиона советских солдат и более 800 тысяч мирных жителей. Подвиг, о котором мы обязаны помнить всегда," — сказал руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

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Обращаясь к участникам мероприятия и особенно молодежи. Он зачитал приветствие от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, адресованное ветеранам Великой Отечественной войны — участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом, в том числе в Узбекистане.

"Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы", — сказал полковник Олег Овчинников.

В рамках круглого стола состоялся показ фильма "Блокада Ленинграда. Как это было".