Президент посетил мавзолей Абу Муина Насафи

Шавкат Мирзиёев проверил, как на территории мавзолея идет строительство библиотеки и школы науки "акида", а в комплексе хранится рукописная копия Корана

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв посетил мавзолей Абу Муина Насафи.

Абу Муин Насафи жил в 11-м веке и был одним из выдающихся представителей науки "акида", сыграл важную роль в широком распространении учения Матуридия, основанного Абу Мансуром Матуриди. Написал множество трудов, направленных на прояснение заблуждений в отношении ислама, борьбу с религиозным фанатизмом. Погребен в селе Ковчин Каршинского района.

В настоящее время строятся школа науки "акида", библиотека. В этом комплексе хранится рукописная копия священного Корана. Она выполнена на самаркандской бумаге, оформлена каллиграфическими элементами, сообщает пресс-служба президента.