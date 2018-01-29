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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Абу Муина Насафи, осмотрел проделанную здесь работу по строительству и благоустройству

Президент посетил мавзолей Абу Муина Насафи

Пресс-служба президента РУз
Культура
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Шавкат Мирзиёев проверил, как на территории мавзолея идет строительство библиотеки и школы науки "акида", а в комплексе хранится рукописная копия Корана

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв посетил мавзолей Абу Муина Насафи.

Кашкадарья в городе Китаб. Архивное фото
© Commons.wikimedia/ Carpodacus
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Абу Муин Насафи жил в 11-м веке и был одним из выдающихся представителей науки "акида", сыграл важную роль в широком распространении учения Матуридия, основанного Абу Мансуром Матуриди. Написал множество трудов, направленных на прояснение заблуждений в отношении ислама, борьбу с религиозным фанатизмом. Погребен в селе Ковчин Каршинского района.

В настоящее время строятся школа науки "акида", библиотека. В этом комплексе хранится рукописная копия священного Корана. Она выполнена на самаркандской бумаге, оформлена каллиграфическими элементами, сообщает пресс-служба президента.

 

Теги:
мавзолей, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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