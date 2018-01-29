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Чеканщик во время работы над изделием из металла для продажи туристам

Ремесленники представили в Ташкенте изделия собственного производства

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Культура
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На выставке были представлены различные изделия прикладного искусства: резьба по дереву, миниатюра, золотая вышивка, украшения, национальный костюм и керамика

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Национальной галерее одежды в Ташкенте состоялась выставка произведений народного творчества и прикладного искусства.

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В выставке, организованной народными мастерами Республики Узбекистан, ассоциацией "Хунарманд" и Торгово-промышленной палатой, приняли участие мастера-ремесленники из города Ташкента, Республики Каракалпакстан и всех областей.

Цель мероприятия — содействие ремесленникам в продвижении народных изделий на внутреннем и внешнем рынке, а также создание торговых площадок и торговых домов с национальными ремесленными изделиями за рубежом.

На выставке были представлены различные изделия прикладного искусства: резьба по дереву, миниатюра, золотая вышивка, украшения, национальный костюм и керамика.

Также в рамках выставки были проведены различные культурные и образовательные мероприятия. Например, представление национальных платьев с участием узбекских дизайнеров и мастеров.

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Напомним, 17 ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление" О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников" и указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности ассоциации "Хунарманд".

Это было сделано для устранения существующих проблем и барьеров на пути развития ремесленничества, сохранения и обогащения богатого культурного наследия и исторических традиций народа Узбекистана, поддержки ремесленничества.

В настоящее время в республике всесторонне развивается национальное ремесленничество, а мастера получают поддержку государства. В частности, они получают земельные участки, здания, льготное кредитование. Им предоставляется возможность продажи и экспорта изделий кустарного промысла, а также совершенствования деятельности школ "Уста-шогирд".

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