Татьяна Каримова о первом президенте: я сразу ощутила масштаб личности

В преддверии 80-летнего юбилея первого президента Ислама Каримова, его супруга Татьяна Акбаровна рассказала о его школьных годах, совместной жизни и любви к птицам

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Накануне 80-летия первого президента Узбекистана Ислама Каримова его супруга Татьяна Акбаровна дала интервью его одноименному Фонду.

Сначала Татьяна Акбаровна вспомнила детство президента, которое пришлось на военные и послевоенные годы.

"После войны все жили очень тяжело. Семья была малообеспеченной. Простая семья, которая жила в старой части города Самарканда. Ислам Абдуганиевич пошел в школу, не зная русского языка, но благодаря своему характеру, упорству, целеустремленности окончил учебу с золотой медалью. Его сочинения зачитывали всему классу, и, как позже признавались одноклассники, они писали шпаргалки с его сочинений для поступления в вуз", — говорит Каримова.

Ислам Абдуганиевич не знал, что станет президентом, но когда в школе учеников спросили кто бы кем хотел стать, когда вырастет, он удивил всех и ответил: "Хочу стать как Амир Темур".

Поженились Татьяна Акбаровна и Ислам Абдуганиевич после пары встреч на семейных вечерах и одной прогулки в парке накануне Международного женского дня.

"Мы впервые шли и разговаривали без чьего-либо присутствия. Говорили о природе, погоде, учебе. Обычный разговор. Но тут вдруг Ислам Абдуганиевич остановился и спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?" Это стало полной неожиданностью для меня. Не знаю, как объяснить: было такое состояние, когда ум еще не успел осознать, оценить, а душа и сердце уже ответили "да", — вспоминает Татьяна Каримова.

О совместной жизни она отзывается тепло. Жили дружно, ремонт делали сами: белили комнаты, красили двери, лакировали полы, стеклили балконы.

"Обычно, ремонт в доме Ислам Абдуганиевич делал своими руками. Все работы у него получались очень ловко. И вообще он все любил делать сам", — говорит Каримова.

"Хочу рассказать о том, что могли видеть только близкие люди. Ислам Абдуганиевич очень любил дарить цветы. Это ему всегда доставляло большое удовольствие, как в начале нашей совместной жизни, так и когда он уже стал Президентом," — рассказывает Татьяна Акбаровна.

Первый президент очень любил птиц. Они были для него символом мира, добра и спокойствия.

"Однажды к нам прилетели на зимовку два аиста, а позже их количество увеличилось до 70-80. Несмотря на то, что это было непростое соседство, Ислам Абдуганиевич очень бережно относился к птицам и требовал такого же отношения от других", — рассказала историю Татьяна Каримова.

Она также вспомнила другие моменты совместной жизни с Исламом Абдуганиевичем, полную версию ее интервью можно прочитать на сайте Фонда.