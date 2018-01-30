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Рамиз Усманов

Тенор из Узбекистана выступил в Кремле

© Новости Узбекистана
Культура
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Рамиз Усманов принял участие в Гала-концерте "Звезды "Романсиады" в Государственном кремлевском дворце Москвы 27 января

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Один из самых ярких теноров мировой оперы, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов выступил на концерте в Кремле.

Анна Нетребко
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Как сообщили организаторы мероприятия, выход артиста на сцену, а также его фееричное исполнение сопровождались бурными овациями и аплодисментами. Зрители долго не хотели отпускать со сцены узбекского тенора.

На праздничном музыкальном вечере Рамиз исполнил знаменитую арию Калафа из оперы "Турандот" (Д. Пуччини). Кроме того, со цены Кремлевского дворца прозвучали русские народные песни в исполнении Рамиза Усманова и Владимира Дмитрука, не менее знаменитого тенора из Беларуси.

Сам Рамиз Усманов, комментируя свое выступление в российской столице, отметил, что от теплого приема, несмотря на холодную погоду в Москве, у него остались самые приятные впечатления.

"Я не первый раз принимаю участие в гала-концерте "Звезды "Романсиады". И каждый раз это огромный праздник — встреча с друзьями, и, конечно же, с поклонниками романса, направления, которое, несмотря на активное развитие эстрадного искусства, не теряет своей популярности. Уверен, каждый из нас с огромным нетерпением будет ждать следующей встречи!", — подытожил певец.

С Международным конкурсом русского романса "Романсиада" Рамиза Усманова связывает долгая и крепкая дружба. В 2008 году он стал обладателем 1-й премии на региональном конкурсе "Романсиада — 2008" в Казахстане (Шымкент) и 2-й премии на Международном конкурсе "Романсиада — 2008" в России (Москва).

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Теги:
Москва, Узбекистан, Россия, Культура и искусство



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