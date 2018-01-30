Тенор из Узбекистана выступил в Кремле

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Один из самых ярких теноров мировой оперы, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов выступил на концерте в Кремле.
На праздничном музыкальном вечере Рамиз исполнил знаменитую арию Калафа из оперы "Турандот" (Д. Пуччини). Кроме того, со цены Кремлевского дворца прозвучали русские народные песни в исполнении Рамиза Усманова и Владимира Дмитрука, не менее знаменитого тенора из Беларуси.
Сам Рамиз Усманов, комментируя свое выступление в российской столице, отметил, что от теплого приема, несмотря на холодную погоду в Москве, у него остались самые приятные впечатления.
"Я не первый раз принимаю участие в гала-концерте "Звезды "Романсиады". И каждый раз это огромный праздник — встреча с друзьями, и, конечно же, с поклонниками романса, направления, которое, несмотря на активное развитие эстрадного искусства, не теряет своей популярности. Уверен, каждый из нас с огромным нетерпением будет ждать следующей встречи!", — подытожил певец.
С Международным конкурсом русского романса "Романсиада" Рамиза Усманова связывает долгая и крепкая дружба. В 2008 году он стал обладателем 1-й премии на региональном конкурсе "Романсиада — 2008" в Казахстане (Шымкент) и 2-й премии на Международном конкурсе "Романсиада — 2008" в России (Москва).