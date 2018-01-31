Кто войдет в жюри второго сезона "Ты супер!"

Премьера второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, состоится 10 февраля в 20:00 на телеканале НТВ

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Телеканал НТВ объявил состав жюри второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Премьера состоится 10 февраля в 20:00. Судейские кресла в этом сезоне займут: народный артист, композитор Игорь Крутой, поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев; популярная певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Sputnik Пресс-конференция, посвященная второму сезону вокального конкурса "Ты супер!"

В проекте примут участие 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из 13 стран. Участники прилетели в столицу из разных уголков России (от острова Сахалин до Республики Дагестан), а также из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвуют ребята из Германии и Сирии. Также в конкурсе во второй раз попробуют свои Роман Дружинин и Даниил Хомяков из первого сезона.

"Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям "путевку в жизнь", ведь у большинства из них даже не было минимального музыкального образования. И мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных; несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища", — заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

По его словам, телеканал старается максимально вовлекать участников "Ты супер!" в проекты НТВ. Так, 66 детей приняли участие в "Супер Новом Году", а впереди еще мюзикл "Республика Шкид", в котором смогут выступить и вокалисты из второго сезона.

Sputnik Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко

Таланты в странах СНГ и Балтии помогает искать бессменный партнер проекта Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в состав медиагруппы "Россия сегодня".

"Одна из главных задач конкурса — помочь изменить жизнь участников в лучшую сторону. Но и мы сами изменились. Sputnik, являясь информационным агентством, взял на себя непривычную функцию — поиска детей. Эту задачу нам помогают решить более 600 наших сотрудников в разных странах, и с каждым сезоном будущих конкурсантов мы находим все быстрее", — рассказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

Sputnik Заслуженный артист России Виктор Дробыш

Во второй раз в состав жюри проекта вошел заслуженный артист России, автор множества хитов Виктор Дробыш.

"Перед стартом второго сезона я хотел бы пожелать всем членам жюри и себе набраться мужества и стараться быть объективными, несмотря ни на что. Первый сезон раскрыл потенциал проекта, но теперь вместе с участниками мы должны взять новую профессиональную высоту. Мне хочется чаще участвовать в репетициях, больше отвечать за уровень подготовки детей и видеть, как раскрываются таланты наших конкурсантов", — сказал он.

Sputnik Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой планировал принимать участие еще в первом сезоне, но из-за личных обстоятельств смог присоединиться к жюри только во втором.

"С нетерпением жду старта, потому что как продюсер всегда рад встрече с талантливыми артистами. Первый сезон поднял планку высоко — проект стал уникальным событием, думаю, в нашей стране не найдется ни одного человека, который бы остался равнодушным к участникам. Конкурс "Ты супер!" зажег новые имена на нашей сцене: после финальных титров в судьбах этих детей случились большие профессиональные победы", — прокомментировал Крутой.

Он добавил, что пригласил ребят выступить на фестивалях "Детская Новая волна" и "Добрая волна", а также принять участие в отборочном конкурсе "Детского "Евровидения".

Популярный певец Сергей Лазарев признался, что "Ты супер!" — конкурс, важный лично для него.

"Это не первый мой телевизионный проект, но проект удивительный и особенный. У меня самого тоже было совсем не богатое детство, но желание заниматься тем, чем я занимаюсь, оказалось сильнее обстоятельств. Благодаря этому проекту сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверят в себя и поймут, что талант намного важнее денег и связей, и начнут бороться за свою мечту!", — подчеркнул певец.

Sputnik Юлианна Караулова

Юлианна Караулова тоже уже участвовала в вокальных телепроектах, но была на месте конкурсантки.

"Когда мне предложили войти в состав жюри второго сезона "Ты супер!", сразу вспомнила, как сама в 16 лет была участницей "Фабрики звезд". Да, этот конкурс стал долгожданным выходом на большую сцену и подарил бесценный опыт работы с Аллой Пугачевой, но главное — дружба, которая там родилась, до сих пор жива", — пояснила девушка.

Она рассказала, что с участниками первого сезона "Ты супер!" познакомилась на съемках новогоднего шоу телеканала НТВ "Супер Новый Год", встреча с молодыми коллегами по сцене подарила ей настоящее удовольствие.

Конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Премьера первого сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" состоялась 11 февраля 2017 года. Проект в первый год своего существования был отмечен спецпризом телевизионной премии ТЭФИ, а также взял награду премии "Лучшие социальные проекты России — 2016" и премию Союза журналистов Москвы.