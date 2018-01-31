Шутки "навека": в РЦНК отметили 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло заседание Киноклуба, посвященное режиссеру, сценаристу, народному артисту СССР Леониду Гайдаю.
В заседании Киноклуба приняли участие учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента — слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, творческая интеллигенция столицы, российские соотечественники, журналисты.
"Леонид Гайдай точно знал, что шутки — это дело тонкое и серьезное. А потому и шутил качественно, "навека". Фильмы Гайдая неизменно находятся в золотом запасе телеканалов всех стран СНГ, в том числе они переведены и на узбекский язык. Их с удовольствием зрители смотрят до сих пор. А десятки знаменитых крылатых фраз навсегда вошли в нашу жизнь", — сказал руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.
Участникам Киноклуба была представлена презентация о биографии режиссера, они с удовольствием посмотрели отрывки из бессмертных комедий Л. Гайдая. Весело и активно приняли участие в викторине "Вспомним фильмы Леонида Гайдая".
Перед присутствующими выступил один из самых известных узбекских режиссеров и драматургов Джасур Исхаков. Он рассказал о великом вкладе советского кинематографа в мировую сокровищницу фильмов.