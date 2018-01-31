Шутки "навека": в РЦНК отметили 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая

Легендарный автор знаменитых комедий отметил бы 95 лет, участники киноклуба РЦНК посмотрели биографический фильм о Леониде Гайдае

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло заседание Киноклуба, посвященное режиссеру, сценаристу, народному артисту СССР Леониду Гайдаю.

Автору знаменитых комедий, человеку, благодаря которому появились на экранах Шурик, товарищ Саахов, Трус, Балбес и Бывалый, а заодно и Иван Васильевич, который меняет профессию (уникальный случай, когда героям лент одного режиссера ставят 11 памятников по всей стране!) 30 января исполнилось бы 95 лет.

В заседании Киноклуба приняли участие учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента — слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, творческая интеллигенция столицы, российские соотечественники, журналисты.

"Леонид Гайдай точно знал, что шутки — это дело тонкое и серьезное. А потому и шутил качественно, "навека". Фильмы Гайдая неизменно находятся в золотом запасе телеканалов всех стран СНГ, в том числе они переведены и на узбекский язык. Их с удовольствием зрители смотрят до сих пор. А десятки знаменитых крылатых фраз навсегда вошли в нашу жизнь", — сказал руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

Участникам Киноклуба была представлена презентация о биографии режиссера, они с удовольствием посмотрели отрывки из бессмертных комедий Л. Гайдая. Весело и активно приняли участие в викторине "Вспомним фильмы Леонида Гайдая".

Перед присутствующими выступил один из самых известных узбекских режиссеров и драматургов Джасур Исхаков. Он рассказал о великом вкладе советского кинематографа в мировую сокровищницу фильмов.