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Режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов

Фильм узбекского режиссера вышел в финал Московского кинофестиваля

Sputnik
Культура
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По сюжету главный герой отслужил в Афгане, его не покидают воспоминания о погибшем друге и войне. Фильм основан на реальных событиях

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Картина известного узбекского режиссера Рашида Маликова "Сабот" ("Стойкость") вошла в официальную программу 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает корреспондент Sputnik.

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© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Сюжет фильма "Сабот" основан на реальных событиях. Главный герой Сейдулла (Карим Мирходиев) — командир, отслуживший в афганской войне. Его не оставляют в покое воспоминания о войне, а погибший друг всегда рядом с ним. По сюжету, тяжело больной Сейдуллла перед своей смертью помогает учащимся в школе, а также заканчивает свои недоделанные дела.

По словам Рашида Маликова, некоторые режиссеры стараются снимать фильмы в прекрасных, уютных местах города, однако по сюжету картины герой должен был жить в тяжелых условиях. 

"Мы именно пошли в суровые места, потому что по замыслу нужна была суровая, библейская локация. С этой целью мы отправились в одну из деревень Каракалпакстана. История у нас очень камерная, из двух, трех актеров постарались создать драматическую историю", — отметил Рашид Маликов.

По словам кинорежиссера, существует три типа конфликта. Но самый основной и сложный — это конфликт человека с самим собой. А фильм иллюстрирует именно это.

Кинотеатр. Архивное фото.
© Flickr/ Blondinrikard Fröberg
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Главные роли в фильме исполнили знаменитые актеры Узбекистана, такие, как Карим Мирходиев, Сейдулла Молдаханов, Нигора Каримбоева, Бекзод Хамраев и Зулхумор Муминова.

Московский международный кинофестиваль пройдет 19-26 апреля. Он относится к категории фестивалей класса "А", то есть наиболее представительных и престижных кинофорумов мира.

Теги:
фильм, Кино, Конкурс, Московский международный кинофестиваль, ММКФ, Рашид Маликов, Узбекистан



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