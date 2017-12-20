"Тяжмаш" участвует в строительстве на медном месторождении в Ташкенте

В апреле АГМК и ЗАО НПО "РИВС" подписали соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ" на сумму 500 миллионов долларов. Документ был подписан в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Российское ОАО "Тяжмаш" примет участие в строительстве медно-обогатительного комплекса на месторождении Ешлик I в Ташкентской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК) Александра Фарманова.

© Sputnik/ Павел Лисицын Узбекский АГМК расширил медный карьер за $75 млн с оборудованием из РФ

"РИВС привлекло сызранский "Тяжмаш" для реализации проекта, они создали консорциум… "Тяжмаш" здесь основной участник", — сказал Фарманов в кулуарах заседания сессии Сената республики.

Он отметил, что к настоящему времени РИВС подготовило технологический регламент обогащения возводимого комплекса, а также продолжает работу над подготовкой предварительного ТЭО проекта. По его оценке, поставки основного технологического оборудования из РФ в рамках проекта могут начаться во второй половине 2018 года.

"В настоящий момент мы активно осуществляем вскрышные работы на месторождении, до конца года около 3,2 миллиона кубометров, мы идем с опережением графика", — добавил Фарманов.

В августе АГМК приступил к освоению месторождения Ешлик-I. По данным АГМК, разработка месторождения общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов предусматривает добычу открытым способом до 28 миллионов тонн руды в год. Срок реализации — 2017-2028 годы.

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