Узбекистан в 2018 году может получить суверенный кредитный рейтинг

Сейчас завершается процедура по привлечению Citibank в качестве финансового консультанта для получения суверенного рейтинга, сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов Жамшид Кучкаров

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Узбекистан может получить суверенный кредитный рейтинг во второй половине 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра финансов республики Жамшида Кучкарова.

"Думаю, в начале 2018 года будет принято постановление президента Узбекистана, предусматривающее меры по реализации "дорожной карты" для получения суверенного кредитного рейтинга. Во второй половине будущего года, думаю, мы можем получить рейтинг", — сказал Кучкаров в ходе заседания сессии Сената (верхней палаты парламента) республики.

Вице-премьер сообщил, что сейчас завершается процедура по привлечению Citibank в качестве финансового консультанта для получения суверенного рейтинга.

Ранее Кучкаров также заявлял, что правительство Узбекистана рассматривает суверенный рейтинг как один из способов диверсификации источников привлечения средств из-за рубежа. По его оценке, после получения суверенного рейтинга крупные компании и банки Узбекистана смогут получить аналогичный рейтинг и привлекать средства на рынке.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.