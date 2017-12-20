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В 2018 году сумы в валюту можно будет переводить онлайн

© pixabay
Экономика
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Национальный банк внешнеэкономической деятельности обещает в 2018 году добавить опцию конвертации валюты онлайн после принятия соответствующих изменений в законодательстве

ТАШКЕНТ, 20 дек — Spuntik. В декабре текущего года коммерческими банками Узбекистана была снята часть ограничений по конверсионным валютным картам. Теперь можно оплачивать покупки из зарубежных онлайн-магазинов, а также пополнять конверсионные карты за счет национальной валюты с UzCard.

Однако для осуществления последней операции необходимо лично явиться в банк. Когда же эта опция станет доступной в режиме онлайн, то есть через персональный кабинет на сайте банка, системы UzCard или мобильное приложение?

На пресс-конференции Национального банка внешнеэкономической деятельности заместитель директора департамента стратегического развития банка Бунёд Эсанбаев рассказал о том, что мешает запуску онлайн-конвертации, передает Podrobno.uz.

"На сегодняшний день национальное законодательство, регулирующее банковскую сферу, не содержит документов, позволяющих коммерческим банкам реализовать такую услугу. Однако разработка соответствующего акта ведется. Ожидается, что опция станет доступной в 2018 году с принятием законодательных изменений. Реализовать ее в техническом плане — не проблема", — разъяснил специалист.

Отметим, что сегодня уже практически каждый коммерческий банк имеет собственное мобильное приложение, а также мобильный банкинг (доступ к управлению счетом через персональный кабинет на сайте). Но речь, как правило, идет о счетах в национальной валюте.

Пластиковые карты Uzcard
© uzcard.uz
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Несмотря на то что первый этап либерализации валютного рынка начался сравнительно недавно, некоторые из коммерческих банков запустили подобные опции и для управления валютными картами. В их числе НБУ и Капиталбанк. Их приложения для конверсионных и валютных карт позволяют видеть историю платежей, менять пин-код, блокировать и снимать блокировку. Однако совершать конвертацию между валютной и сумовой картами в режиме онлайн не может ни одно из предложенных решений на рынке.

Банкам хотелось бы почивать на лаврах от уже достигнутых результатов и внедренных новшеств, но граждане им этого не позволят. Они ждут последующих шагов, которые предоставят еще большие удобства для удаленного распоряжения собственными средствами.

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Теги:
конвертация, валюта, банки, Узбекистан



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