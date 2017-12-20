"Узбекэнерго" будет сотрудничать с энергосистемой РТ в 2018 году

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Энергосистемы Узбекистана и Таджикистана могут наладить параллельную работу в 2018 году после восстановления инфраструктуры, заявило в среду АО "Узбекэнерго".
"Узбекэнерго" планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана. К настоящему времени Узбекистаном подготовлены линии 220 и 500 киловольт… В 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем", — передает сообщение компании РИА Новости.
Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода заявил журналистам, что республика готова к поставкам электроэнергии Узбекистану. Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении поврежденных линий электропередачи в приграничных с Узбекистаном районах Хатлонской и Согдийской областей. По официальным данным, Таджикистан может экспортировать в соседние страны в летний период порядка 5 миллиардов киловатт электроэнергии.
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