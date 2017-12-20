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Линии электропередачи.

"Узбекэнерго" будет сотрудничать с энергосистемой РТ в 2018 году

© Sputnik/ Сергей Мальгавко
Экономика
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Узбекистан подготовил линии на 220 и 500 киловольт, республики наладят совместную работу

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Энергосистемы Узбекистана и Таджикистана могут наладить параллельную работу в 2018 году после восстановления инфраструктуры, заявило в среду АО "Узбекэнерго".

"Узбекэнерго" планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана. К настоящему времени Узбекистаном подготовлены линии 220 и 500 киловольт… В 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем", — передает сообщение компании РИА Новости.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода заявил журналистам, что республика готова к поставкам электроэнергии Узбекистану. Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении поврежденных линий электропередачи в приграничных с Узбекистаном районах Хатлонской и Согдийской областей. По официальным данным, Таджикистан может экспортировать в соседние страны в летний период порядка 5 миллиардов киловатт электроэнергии.

Ташкентская ТЭС в Узбекстане
© Uzbekenergo
"Узбекэнерго" заключило контракты на $595,5 млн
Узбекистан в 2009 году вышел из единой энергосистемы Центральной Азии, после чего Таджикистан столкнулся с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимний период. Душанбе лишился возможности получения 1,2 миллиарда кВт/часов туркменской электроэнергии из-за того, что Ташкент отказался пропускать эту электроэнергию через свои электрические сети, ссылаясь на их изношенность. Была разрушена и система обмена электроэнергией в приграничных территориях соседних стран. Каждая из стран была вынуждена протянуть электрические сети из центра в приграничные регионы. Узбекистан построил ЛЭП Ташкент — Гузор. Таджикистан решил протянуть ЛЭП Север-Юг, которая может использоваться для других целей.

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Теги:
ЛЭП, Узбекэнерго, Таджикистан, Узбекистан



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