Национальный банк запустил собственное мобильное приложение

Благодаря мобильному приложению Milliy пользователь может запросить выписку по картам UzCard и VISA NBU, а также дистанционно их заблокировать

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Национальный банк Узбекистана запустил собственное мобильное приложение Milliy, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

С его помощью пользователи получат доступ не только к переводам средств с пластиковых карт, но и к оплате различных услуг. Уже сейчас, например, можно оплатить не только сотовую связь и интернет, но и коммунальные услуги, штрафы за нарушения ПДД, налоги, цифровое телевидение.

"Главной особенностью сервиса Milliy является стоимость услуги по переводу денег, которая составляет всего 0,5%. При этом лимита на перевод не имеется. Новое приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play", — отметили в пресс-службе банка.

Другими уникальными отличиями мобильного приложения Milliy являются функции просмотра остатков и выписки по картам UzCard и VISA NBU, возможность дистанционной блокировки и разблокировки указанных карт, а также получения информации по счетам, депозитам и кредитам клиента.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Нацбанк ищет поставщиков банкоматов для обслуживания карт Visa

Корреспонденты Sputnik установили новое приложение и уверены, что над ним еще стоит поработать. Так, например, сейчас при добавлении номера счета или карты VISA приложение предлагает пользователю поехать в банк для идентификации и подключения услуги мобильного банкинга. При этом сумовая карточка добавляется без проблем.

Напомним: ранее представители банка заявляли, что в будущем году намерены запустить возможность пополнения конверсионных карт за счет национальной валюты с UzCard в режиме онлайн. Технически процесс можно было бы запустить уже в ближайшее время, но пока в стране отсутствует законодательная база для проведения таких операций.

Национальный банк был создан указом первого президента страны Ислама Каримова в сентябре 1991 года и на сегодня является крупнейшим кредитно-финансовым учреждением страны.

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