Товарооборот с другими государствами за 10 месяцев составил $22 млрд

По данным МИД Узбекистана, в период с января по октябрь 2017 года подписаны свыше 200 международных договоров, а также контракты и соглашения на сумму около 60 млрд долларов

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Товарооборот Узбекистана с зарубежными странами за 10 месяцев 2017 года вырос на 16,6% и составил 22 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Объем торговли с Россией увеличился на 18% (4,01 млрд долларов), с Китаем — на 15% (4 млрд долларов), с Казахстаном — на 12,3% (1,71 млрд долларов), с Турцией — на 31% (1,23 млрд долларов), с Республикой Корея — 36% (1,1 млрд долларов).

Как отметили в МИД, с января по октябрь состоялось более 20 визитов на высшем уровне, прошли встречи с руководителями более чем 60 государств и международных структур. Подписаны свыше 200 международных договоров, а также контракты и соглашения на сумму около 60 млрд долларов.

"На качественно новый уровень поднялись отношения стратегического партнерства с Россией, КНР, США и Республикой Корея. Мощный импульс получило развитие сотрудничества с ЕС, государствами АТР и арабо-мусульманского мира. Динамично развиваются отношения с Турцией. В октябре текущего года президент Узбекистана совершил государственный визит в Анкару впервые за последние 18 лет. Историческим стал первый официальный визит в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани, который ознаменовал начало новой эпохи отношений между двумя соседними странами", — говорится в сообщении.

По данным МИД, с начала года принято свыше 40 "дорожных карт", которые реализуются совместно с зарубежными государствами и международными организациями.

"Удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу в отношениях с соседними государствами Центральной Азии, значительно повысить уровень политического доверия в регионе и выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества", — отметили во ведомстве.

За 10 месяцев 2017 года состоялось более 20 встреч с лидерами государств региона, осуществлено 10 государственных, официальных и рабочих визитов на высшем уровне.

Активная политика Узбекистана в Центральной Азии помогла значительно снизить конфликтный потенциал в регионе.

Стратегическое взаимодействие с Казахстаном укрепили новые экономические соглашения, заключены договоры о стратегическом партнерстве с Туркменистаном и Кыргызстаном, положительную динамику приобрело взаимодействие с Таджикистаном.

"Поистине знаковым событием стало подписание Договора о государственной границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, которое удалось осуществить благодаря политической воле лидеров двух стран", — подчеркивается в сообщении МИД.

Также в региональные экономические процессы стал активнее вовлекаться Афганистан: Ташкент и Кабул заключили соглашения в сфере торговли, транспорта, энергетики и образования.

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