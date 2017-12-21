02:05 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Рейтинговое агентство Fitch Ratings

Прогноз Fitch по банкам Узбекистана на 2018 год сохраняет стабильность

© Sputnik/ Владимир Песня
Экономика
Получить короткую ссылку
24810

В банковском секторе Узбекистана в 2018 году ожидается благоприятный экономический фон, а также снижение давления на качество активов со стороны государства

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору в Узбекистане, России, Армении, Грузии и на Украине, говорится на сайте агентства.

Калькулятор
© Flickr/ Ken Teegardin
Fitch: капитал узбекских банков защищен от резкой девальвации сума
"Мы сохраняем стабильный прогноз по сектору в России, Украине, Армении, Грузии и Узбекистане, где мы не ожидаем значительного ухудшения финансовых показателей большинства банков", — сообщает Fitch.

Комментируя прогноз по российским банкам, Fitch сообщает, что ждет дальнейшего восстановления сектора, увеличения прибыли самых сильных банков и высокого показателя общей ликвидности. При этом, ожидается, что некоторые банки будут вынуждены сохранять высокие ставки по кредитам, чтобы поддерживать уровень вкладов. Кроме того, не исключается интервенция центрального банка в работу банков с низким объемом капитала или высоким уровнем проблемных активов с последующим объявлением об их санации или закрытии.

"Недавний опыт демонстрирует нежелание ЦБ налагать убытки по старшим кредиторам системно важных банков, однако кредиторы по первоочередному долгу менее крупных банков подвержены риску", — добавляют аналитики агентства.

Здание Всемирного банка
© Commons.wikimedia/ Shiny Things
Отчет Всемирного банка: Узбекистан вошел в топ-10 стран-реформаторов
Перспективы банковского сектора СНГ, Украины и Грузии в 2018 году в основном стабильны, чему способствуют более благоприятный экономический фон и шаги по снижению давления на качество активов, отмечает Fitch. Агентство пересмотрело прогноз для банковского сектора Казахстана и Белоруссии до стабильного с негативного на фоне поддержки от государства и акционеров. Прогноз по банковскому сектору Азербайджана остается негативным.

Восстановление украинского банковского сектора значительно продвинулось, большая часть проблемных кредитов уже признана, а государство и иностранные инвесторы поддерживают банки вложениями капитала. Украинский банковский сектор должен вернуться к рентабельности в 2018 году, но затраты на консолидирование долга и ограниченный рост будут негативно влиять на производительность.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
банки, Fitch Ratings, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054