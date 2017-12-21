Прогноз Fitch по банкам Узбекистана на 2018 год сохраняет стабильность

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору в Узбекистане, России, Армении, Грузии и на Украине, говорится на сайте агентства.
Комментируя прогноз по российским банкам, Fitch сообщает, что ждет дальнейшего восстановления сектора, увеличения прибыли самых сильных банков и высокого показателя общей ликвидности. При этом, ожидается, что некоторые банки будут вынуждены сохранять высокие ставки по кредитам, чтобы поддерживать уровень вкладов. Кроме того, не исключается интервенция центрального банка в работу банков с низким объемом капитала или высоким уровнем проблемных активов с последующим объявлением об их санации или закрытии.
"Недавний опыт демонстрирует нежелание ЦБ налагать убытки по старшим кредиторам системно важных банков, однако кредиторы по первоочередному долгу менее крупных банков подвержены риску", — добавляют аналитики агентства.
Восстановление украинского банковского сектора значительно продвинулось, большая часть проблемных кредитов уже признана, а государство и иностранные инвесторы поддерживают банки вложениями капитала. Украинский банковский сектор должен вернуться к рентабельности в 2018 году, но затраты на консолидирование долга и ограниченный рост будут негативно влиять на производительность.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.