Прогноз Fitch по банкам Узбекистана на 2018 год сохраняет стабильность

В банковском секторе Узбекистана в 2018 году ожидается благоприятный экономический фон, а также снижение давления на качество активов со стороны государства

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору в Узбекистане, России, Армении, Грузии и на Украине, говорится на сайте агентства.

"Мы сохраняем стабильный прогноз по сектору в России, Украине, Армении, Грузии и Узбекистане, где мы не ожидаем значительного ухудшения финансовых показателей большинства банков", — сообщает Fitch.

Комментируя прогноз по российским банкам, Fitch сообщает, что ждет дальнейшего восстановления сектора, увеличения прибыли самых сильных банков и высокого показателя общей ликвидности. При этом, ожидается, что некоторые банки будут вынуждены сохранять высокие ставки по кредитам, чтобы поддерживать уровень вкладов. Кроме того, не исключается интервенция центрального банка в работу банков с низким объемом капитала или высоким уровнем проблемных активов с последующим объявлением об их санации или закрытии.

"Недавний опыт демонстрирует нежелание ЦБ налагать убытки по старшим кредиторам системно важных банков, однако кредиторы по первоочередному долгу менее крупных банков подвержены риску", — добавляют аналитики агентства.

Перспективы банковского сектора СНГ, Украины и Грузии в 2018 году в основном стабильны, чему способствуют более благоприятный экономический фон и шаги по снижению давления на качество активов, отмечает Fitch. Агентство пересмотрело прогноз для банковского сектора Казахстана и Белоруссии до стабильного с негативного на фоне поддержки от государства и акционеров. Прогноз по банковскому сектору Азербайджана остается негативным.

Восстановление украинского банковского сектора значительно продвинулось, большая часть проблемных кредитов уже признана, а государство и иностранные инвесторы поддерживают банки вложениями капитала. Украинский банковский сектор должен вернуться к рентабельности в 2018 году, но затраты на консолидирование долга и ограниченный рост будут негативно влиять на производительность.

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