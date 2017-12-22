Индийцы запустят в Узбекистане производство одежды из кожи

Всего в кожевенно-обувной сфере Узбекистана до конца 2019 года планируется реализовать 167 проектов по созданию современных производств, модернизации и расширению уже действующих мощностей

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с несколькими индийскими компаниями по запуску современных производств, которые будут специализироваться на выпуске изделий из кожи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Одно из таких предприятий планируется ввести в эксплуатацию уже в конце будущего года в Касансайском районе Наманганской области.

"Новый завод намерен ежегодно производить до 15 миллионов квадратных дециметров кожи и примерно 5-6 тысяч готовых кожаных изделий. В основном это будут кожаные куртки и другая одежда. Индийцы первоначально готовы вложить в проект полмиллиона долларов. Главная задача предприятия — организовать экспорт продукции в страны СНГ", — отметил Sputnik представитель ассоциации "Узбекчармпойабзали".

Всего в кожевенно-обувной сфере Узбекистана до конца 2019 года планируется реализовать 167 проектов по созданию современных производств, модернизации и расширению уже действующих мощностей. На эти цели будет направлено 116,8 миллиона долларов инвестиций.

По оценкам экспертов, осуществление заявленных проектов позволит нарастить долю экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, особенно в Россию и страны Центральной Азии.

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Сегодня в структуре ассоциации "Узбекчармпойабзали" действует более ста предприятий. За прошедшие несколько лет было налажено производство более трехсот новых моделей обуви и семидесяти видов кожевенно-галантерейной продукции. Товары экспортируются в основном в Китай, Турцию, Пакистан, Индию, Россию и другие страны СНГ.

В ближайшее время в республике будет создан первый в истории кожевенно-обувной промышленный кластер. Партнером в этом проекте выступят турецкие компании. Значительная часть производимых товаров будет отправляться на экспорт в страны СНГ, а также в Европу.

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