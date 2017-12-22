Бельгия поставит Узбекистану оборудование для производства ковров

К настоящему времени в республике уже работает более 125 ткацких станков, произведенных бельгийским холдингом

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В СЭЗ "Ургут" предприятие "УргГазКарпет" в ближайшее время получит оборудование по производству ковровых изделий от бельгийского производителя Van de Wiele.

Как сообщает ИА "Жахон", стоимость поставляемого оборудования составляет около двух миллионов евро.

Компания Van de Wiele сотрудничает с Узбекистаном с 2003 года, осуществляя поставки ковроткацкого оборудования. К настоящему времени в республике уже работает более 125 ткацких станков, произведенных данным холдингом.

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