Узбекистан расплатился с Казахстаном по долгам за электроэнергию

Компания "Узбекэнерго" выплатила долги по договорам поставки электроэнергии за период с 2011 по 2017 год в размере около 143 млн долларов США

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Компания "Узбекэнерго" в декабре этого года в полном объеме погасила основную задолженность перед казахстанским оператором KEGOC по договорам поставки электроэнергии за период с 2011 по 2017 год, сообщается на сайте KEGOC.

"Данные договоры были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В то же время на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана", — говорится в сообщении.

Общая сумма оплаченного основного долга с 2011 по 2017 год составляет порядка 143 млн долларов США.

Отмечается, что в дальнейшем компания KEGOC намерена продолжить углубление сотрудничества с "Узбекэнерго", в том числе по вопросам обеспечения надежности параллельной работы с учетом мировых трендов развития энергосистем.

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