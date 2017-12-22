02:02 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Линия электропередачи (ЛЭП)

Узбекистан расплатился с Казахстаном по долгам за электроэнергию

© Sputnik/ Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
84930

Компания "Узбекэнерго" выплатила долги по договорам поставки электроэнергии за период с 2011 по 2017 год в размере около 143 млн долларов США

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Компания "Узбекэнерго" в декабре этого года в полном объеме погасила основную задолженность перед казахстанским оператором KEGOC по договорам поставки электроэнергии за период с 2011 по 2017 год, сообщается на сайте KEGOC.

"Данные договоры были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В то же время на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана", — говорится в сообщении.

Общая сумма оплаченного основного долга с 2011 по 2017 год составляет порядка 143 млн долларов США.

Отмечается, что в дальнейшем компания KEGOC намерена продолжить углубление сотрудничества с "Узбекэнерго", в том числе по вопросам обеспечения надежности параллельной работы с учетом мировых трендов развития энергосистем.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Узбекэнерго, Казахстан, Электроэнергетика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054