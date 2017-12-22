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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Президент сказал, что для начала изучит проект госбюджета и подпишет его только в случае, если он будет ориентирован на людей, а не на Минфин

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В своем Послании к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса Президент особо остановился на проекте Государственного бюджета, представленного на днях Министром финансов сенаторам.

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© Pixabay
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Глава нашего государства сообщил, что он не подпишет проект Государственного бюджета без всестороннего и глубокого его изучения, передает NUZ.UZ.

"Министерство финансов не распоряжается бюджетом. Я подпишу Госбюджет на будущий год, когда он будет ориентирован на людей, а нет на Минфин", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, вчера сенаторы в рамках пленарного заседания принял Госбюджет на 2018 год, представленный министром финансов.

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Теги:
Бюджет, Минфин Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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