Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В своем Послании к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса Президент особо остановился на проекте Государственного бюджета, представленного на днях Министром финансов сенаторам.NUZ.UZ.
"Министерство финансов не распоряжается бюджетом. Я подпишу Госбюджет на будущий год, когда он будет ориентирован на людей, а нет на Минфин", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, вчера сенаторы в рамках пленарного заседания принял Госбюджет на 2018 год, представленный министром финансов.
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