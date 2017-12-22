Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год

Президент сказал, что для начала изучит проект госбюджета и подпишет его только в случае, если он будет ориентирован на людей, а не на Минфин

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В своем Послании к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса Президент особо остановился на проекте Государственного бюджета, представленного на днях Министром финансов сенаторам.

Глава нашего государства сообщил, что он не подпишет проект Государственного бюджета без всестороннего и глубокого его изучения, передает NUZ.UZ.

"Министерство финансов не распоряжается бюджетом. Я подпишу Госбюджет на будущий год, когда он будет ориентирован на людей, а нет на Минфин", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, вчера сенаторы в рамках пленарного заседания принял Госбюджет на 2018 год, представленный министром финансов.

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