Узбекистан начнет в 2018 году выпуск двух моделей Ravon в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Узбекистан намерен запустить в будущем году производство двух моделей Ravon в Кыргызстане, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в правительстве.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Узбекский Ravon бьет рекорды продаж в России

По его словам, сейчас стороны ведут консультации по поставкам оборудования, необходимого для ввода новых мощностей, а также согласование ряда моментов с GM.

"Мы рассчитываем, что уже в январе начнутся практические работы по формированию и комплектованию площадки, где будет размещаться производство. Партнером с кыргызской стороны в выпуске легковых авто выступает компания "Автоцентр Эстакада", узбекской — GM Uzbekistan.

Рассчитываем, что первые пилотные образцы могут быть выпущены уже в конце 2018 года", — отметил собеседник.

Кроме того, заметил он, Узбекистан и Кыргызстан в будущем году намерены реализовать еще два проекта — по запуску производства сельскохозяйственной техники, а также грузовых автомобилей и автобусов.

"Работы на площадке, где будет размещаться производство автобусов, уже начаты. Это Авторемонтный завод в Карабалте. Кроме того, здесь будет собираться и узбекская сельхозтехника. Сейчас идет подбор конкретного оборудования, чтобы модернизировать действующие мощности", — рассказал источник.

Отметим, что в ближайшие годы GM Uzbekistan также намерена занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания сборочного производства под Санкт-Петербургом.

Сегодня GM Uzbekistan выпускает десять марок автомобилей: четыре седана — Nexia, Cobalt, Gentra и Malibu, две малолитражки — Matiz и Spark, внедорожник Captiva, минивэн Orlando, микроавтобус Damas и микровэн Labo.

Внутри республики легковые автомобили отечественного производства собираются под брендом Chevrolet. На экспорт продукция GM Uzbekistan отправляется под торговой маркой Ravon.

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