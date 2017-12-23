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Ravon R2 на Московском Международном автосалоне

Узбекистан начнет в 2018 году выпуск двух моделей Ravon в Кыргызстане

© Sputnik/ Вадим Шекун
Экономика
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Партнером с кыргызской стороны в выпуске легковых авто выступает компания "Автоцентр Эстакада", узбекской — GM Uzbekistan

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Узбекистан намерен запустить в будущем году производство двух моделей Ravon в Кыргызстане, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в правительстве.

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© Sputnik/ Евгения Новоженина
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По его словам, сейчас стороны ведут консультации по поставкам оборудования, необходимого для ввода новых мощностей, а также согласование ряда моментов с GM.

"Мы рассчитываем, что уже в январе начнутся практические работы по формированию и комплектованию площадки, где будет размещаться производство. Партнером с кыргызской стороны в выпуске легковых авто выступает компания "Автоцентр Эстакада", узбекской — GM Uzbekistan.

Рассчитываем, что первые пилотные образцы могут быть выпущены уже в конце 2018 года", — отметил собеседник.

Кроме того, заметил он, Узбекистан и Кыргызстан в будущем году намерены реализовать еще два проекта — по запуску производства сельскохозяйственной техники, а также грузовых автомобилей и автобусов.

"Работы на площадке, где будет размещаться производство автобусов, уже начаты. Это Авторемонтный завод в Карабалте. Кроме того, здесь будет собираться и узбекская сельхозтехника. Сейчас идет подбор конкретного оборудования, чтобы модернизировать действующие мощности", — рассказал источник.

Ravon Nexia R3
© nexia-ravon.ru
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Отметим, что в ближайшие годы GM Uzbekistan также намерена занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания сборочного производства под Санкт-Петербургом.

Сегодня GM Uzbekistan выпускает десять марок автомобилей: четыре седана — Nexia, Cobalt, Gentra и Malibu, две малолитражки — Matiz и Spark, внедорожник Captiva, минивэн Orlando, микроавтобус Damas и микровэн Labo.

Внутри республики легковые автомобили отечественного производства собираются под брендом Chevrolet. На экспорт продукция GM Uzbekistan отправляется под торговой маркой Ravon.

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Теги:
Ravon, Кыргызстан, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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