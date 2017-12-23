Узбекистан в 2017 году экспортировал обувь и кожу на $105 млн

Семь лет назад этот показатель не превышал и 13 миллионов долларов; таким образом увеличение произошло более чем в восемь раз

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Узбекистан в 2017 году экспортировал обувь и кожаные изделия на 105 миллионов долларов, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в ассоциации "Узбекчармпойабзали".

Для сравнения, семь лет назад этот показатель не превышал и 13 миллионов долларов. Таким образом увеличение произошло более чем в восемь раз. Добиться этого республике удалось за счет увеличения производства продукции путем создания новых предприятий, а также за счет расширения географии поставок.

"Объем производства только обуви по итогам этого года составит 10,2 миллиона пар, что больше в 3,3 раза по сравнению с 2010 годом. Что касается географии экспорта, то сегодня наша продукция отправляется в Китай, Пакистан, Турцию, Индию, Казахстан, Корею, Италию, Испанию и Англию. К 2026 году мы намерены экспортировать уже более чем в 15 стран мира", — поделился собеседник.

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Среди импортеров узбекской продукции в тройку лидеров входят Китай, на который приходится 40% от всего объема экспорта кожевенно-обувной отрасли, Турция — 16% и Россия — 8%.

В настоящий момент в республике имеется более 400 предприятий, специализирующихся на переработке кожевенного сырья, производстве готовой кожи, обуви и кожгалантерейных изделий. Ассоциация "Узбекчармпойабзали", созданная в 2000 году, объединяет в себе свыше 100 предприятий.

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