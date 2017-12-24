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Узбекистан и Иран обсуждают транзитные грузовые перевозки

© Sputnik/ Стрингер
Экономика
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Стороны договорились организовать в 2018 году в Тегеране заседание Межправительственной комиссии по транспортно-коммуникационному сотрудничеству

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Министерстве внешней торговли прошла встреча с заместителем министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтаджом.

Доллары США
© pixabay
Узбекистан и Иран заключили торговое соглашение на сумму свыше $25 млн
"В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшее взаимодействие в области транспорта и транзитных грузовых перевозок", — сообщает пресс-служба МВТ Узбекистана.

Кроме того, стороны договорились организовать в первом полугодии 2018 года в Тегеране очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и транспортно-коммуникационному сотрудничеству.

В октябре в Тегеране состоялся узбекско-иранский бизнес-форум. Тогда стороны заключили торговое соглашение на сумму свыше $25 миллионов.

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Теги:
Узбекистан, Иран



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