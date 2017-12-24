Узбекистан и Иран обсуждают транзитные грузовые перевозки

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Министерстве внешней торговли прошла встреча с заместителем министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтаджом.МВТ Узбекистана.
Кроме того, стороны договорились организовать в первом полугодии 2018 года в Тегеране очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и транспортно-коммуникационному сотрудничеству.
В октябре в Тегеране состоялся узбекско-иранский бизнес-форум. Тогда стороны заключили торговое соглашение на сумму свыше $25 миллионов.
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