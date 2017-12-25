Сум завершает год падением к доллару и евро

Центральный банк Узбекистана с 26 декабря установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 18,45 сума — до 8120,07 сума, следует из данных, размещенных на сайте Центробанка.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро увеличился на 96,40 сума и составил 9624,72 сума.

Рубль немного подорожал — на 1,27 сума — и стоит 139,30 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

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