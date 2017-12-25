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Горно-обогатительный комбинат

Россияне проведут геологоразведку меди и золота в Узбекистане

© Sputnik/ Павел Лисицын
Экономика
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Российская сторона и Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам уже подготовили проект Соглашения по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на площадях в Навоийской области Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Российская компания "РосГеоПерспектива" проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Российская сторона и Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам уже подготовили проект Соглашения по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на этих площадях. Кроме того, в стране создана компания Mistog, которая выступит оператором проекта.

Газпром.
© REUTERS/ MAXIM ZMEYEV
Узбекистан предложил "Газпрому" еще пять проектов по геологоразведке
Планируется, что "РосГеоПерспектива" проведет геологоразведочные работы и опытно-промышленную добычу за свой счет на условиях предпринимательского риска. В первый год она намерена вложить в проект не менее 3 миллионов долларов.

Узбекистан со своей стороны планирует предоставить российской компании право пользования этими участками на 5 лет с последующим возможным продлением на срок, необходимый для завершения геологоразведочных работ и организации добычи.

Кроме того, инвестору могут предоставить широкий список льгот и преференций, среди которых освобождение от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в социальные фонды, а также от таможенных платежей на пять лет.

Окончательный вариант соглашения между сторонами будет утвержден специальным постановлением президента Узбекистана, которое сегодня разрабатывается Госкомгеологии.

Флаг с логотипом компании KNOC
PARK JI-HWAN / AFP
Южнокорейская KNOC проведет в Узбекистане геологоразведочные работы
Напомним, что недавно Узбекистан и ряд корейских компаний заключили договоренности по геологическому изучению и освоению золоторудных месторождений. На начальном этапе корейская сторона планирует направить 10 миллионов долларов на геологическое изучение перспективных площадей и выявление новых месторождений полезных ископаемых.

Отметим, что республика входит в десятку мировых лидеров по запасам и производству золота, урана, меди, калийных солей, фосфоритов и каолина. На территории страны открыто 1931 месторождение, в том числе 814 — строительных материалов различного назначения, 624 — пресных и минеральных подземных вод, 235 — углеводородов, 152 — металлов, 37 — горнорудного, 32 — горнохимического, 30 — камнесамоцветного сырья и семь — угля и горючих сланцев.

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Теги:
Россия, Металлургия благородных металлов



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