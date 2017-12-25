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"Дочка" Vimpelcom стала единственным партнером Apple в Узбекистане

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Экономика
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Компания Vimpelcom и корпорация Apple подписали договор о разблокировке диапазона частот, чтобы владельцы айфонов могли полноценно пользоваться стандартом LTE

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Компания Unitel стала единственным авторизованным партнером Apple среди мобильных операторов на территории Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Крупнейший сотовый оператор в стране уже начал продажу смартфонов в своих филиалах и запустил новогоднюю акцию для первых покупателей. Сейчас iPhone X, iPhone 7 и iPhone 7+ можно купить в офисах Beeline в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что Unitel осуществляет свою деятельность в Узбекистане под брендом Beeline. Ранее американская корпорация Apple и "дочка" Vimpelcom в Узбекистане подписали договор о разблокировке диапазона частот (800 МГц), который позволит владельцам iPhone полноценно воспользоваться стандартом LTE.

Эмблема компании Apple
REUTERS / David Gray
Apple разблокирует LTE для своей продукции в Узбекистане
По словам генерального директора компании Дмитрия Шукова, определенные трудности в разрешении этой проблемы возникали и из-за того, что у американцев нет официального представительства в Ташкенте, поэтому приходилось напрямую общаться со штаб-квартирой, где присутствует бюрократия.

Напомним, что в настоящее время Beeline является лидирующим оператором связи в Узбекистане. По итогам 2016 года количество абонентов компании превысило 9,5 миллиона человек. В декабре 2008 года оператор первым в Узбекистане объявил о коммерческом старте сети 3G. В сентябре 2014 года Beeline первым в республике запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G LTE.

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Теги:
гаджет, смартфон, Apple, Вымпелком, Узбекистан



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