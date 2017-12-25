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Продукция Узбекчармпойабзали

Узбекистан впервые экспортирует эксклюзивную обувь из страусиной кожи

© Ассоциация "Ўзбекчармпойабзали"
Экономика
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Эксклюзивные модели мужской обуви и сумок из страусиной кожи отправят в Италию и Испанию, где заказчик оценит работу и примет решение об объемах поставок

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан впервые планирует экспортировать пробную партию мужской обуви и кожгалантерейных изделий из страусиной кожи, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на источник в ассоциации "Узбекчармпойабзали".

По его словам, это будут эксклюзивные модели, разработанные узбекскими дизайнерами. Продукция отправится в Италию и Испанию, где заказчик должен оценить выполненную работу. Затем уже будет приниматься решение об объемах поставок и их периодичности.

"Это только первый наш опыт. Сырье нам предоставили фермеры из Ферганской долины, где сегодня имеются хозяйства по разведению страусов. Страусиная кожа известна своей прочностью и эластичностью. Уникальный узор делает ее экзотичной и неповторимой. Изделия, изготовленные из этой кожи, относят к предметам премиум класса", — поделился собеседник.

При этом он не сказал, будет ли производиться подобная продукция на внутренний рынок, и на какие объемы на внешнем рынке собираются выйти поставщики в случае успеха.

Девушка в национальном узбекском костюме
© Flickr/ Arian Zwegers
Узбекский дизайнер представил свою коллекцию в Лондоне
Отметим, что предметы из страусиной кожи присутствуют в мировой моде последние 50 лет. Известнейшие мировые дизайнеры как Louis Vuitton, Manolo Blahnik, Christian Louboutin включают в свои коллекции сумки, туфли и аксессуары из страусиной кожи. Фирма Vertu предлагает модные чехлы из страусиной кожи для своих эксклюзивных мобильных телефонов.

Узбекистан в 2017 году экспортировал обувь и кожаные изделия на 105 миллионов долларов. Среди основных рынков сбыта Китай, на который приходится 40% от всего объема экспорта кожевенно-обувной отрасли страны, Турция — 16% и Россия — 8%.

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Теги:
кожа, изделия из кожи, Италия, Испания, Узбекистан



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