Узбекистан впервые экспортирует эксклюзивную обувь из страусиной кожи

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан впервые планирует экспортировать пробную партию мужской обуви и кожгалантерейных изделий из страусиной кожи, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на источник в ассоциации "Узбекчармпойабзали".
По его словам, это будут эксклюзивные модели, разработанные узбекскими дизайнерами. Продукция отправится в Италию и Испанию, где заказчик должен оценить выполненную работу. Затем уже будет приниматься решение об объемах поставок и их периодичности.
"Это только первый наш опыт. Сырье нам предоставили фермеры из Ферганской долины, где сегодня имеются хозяйства по разведению страусов. Страусиная кожа известна своей прочностью и эластичностью. Уникальный узор делает ее экзотичной и неповторимой. Изделия, изготовленные из этой кожи, относят к предметам премиум класса", — поделился собеседник.
При этом он не сказал, будет ли производиться подобная продукция на внутренний рынок, и на какие объемы на внешнем рынке собираются выйти поставщики в случае успеха.
Узбекистан в 2017 году экспортировал обувь и кожаные изделия на 105 миллионов долларов. Среди основных рынков сбыта Китай, на который приходится 40% от всего объема экспорта кожевенно-обувной отрасли страны, Турция — 16% и Россия — 8%.
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