В Хорезмской области запустили новое предприятие по выпуску тары

Запуск этого предприятия — еще один шаг в организации производств на основе глубокой переработки местного сырья и получения импортозамещающей продукции

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Янгиарыкском районе Хорезмской области введено в эксплуатацию предприятие по производству пластиковой тары и емкостей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу "Узбекнефтегаза".

Проект был реализован в соответствии с поручениями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ходе рабочего визита в Хорезмскую область в январе этого года.

"На предприятии запущено производство ящиков для плодоовощной продукции, тары для складских помещений, емкостей для жидкости на основе переработки 2,5 тысячи тонн полиэтиленовых и полипропиленовых гранул. Весь процесс автоматизирован, выполняется на высокотехнологичном оборудовании, которое в мае этого года поставила китайская компания Xinjiang Huangjinmid-Asia Engineering Technology", — отметили в пресс-службе ведомства.

Новое предприятие вошло в состав нефтегазового холдинга страны. Его запуск — еще один шаг в организации производств на основе глубокой переработки местного сырья и получения импортозамещающей продукции.

Напомним, что в начале июля этого года глава Узбекистана утвердил комплекс мер по совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью. Одним из самых болезненных решений стало поэтапное увольнение 12 тысяч сотрудников структурных подразделений и дочерних компаний "Узбекнефтегаза". Мирзиёев поручил Министерству занятости и трудовых отношений оказать содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников.

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