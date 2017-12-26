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Месторождение газа

Узбекистан планирует увеличить добычу газа на 17% в 2018 году

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Экономика
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Планируется, что прирост будет обеспечен в том числе за счет разработки месторождений с участием иностранных компаний

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Добыча газа в Узбекистане в 2018 году может вырасти на 16,8% по сравнению с 2017 годом — до 66 миллиардов кубометров. Об этом сообщил РИА Новости представитель АО "Узбекнефтегаз", национального оператора по добыче и переработке углеводородов.

"В 2018 году мы запланировали добыть 66 миллиардов кубометров природного газа, в 2017 году добыча составила 56,5 миллиарда кубометров", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, прирост будет обеспечен в том числе за счет разработки месторождений с участием иностранных компаний.

Бурение газовой скважины
© Sputnik/ Виталий Аньков
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Ранее председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов сообщал, что в республике впервые за многие годы наблюдается рост добычи газа. Он отмечал, что в 2017 году она вырастет на полтора миллиарда кубометров по сравнению с 2016 годом — до 56,5 миллиарда кубометров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в минувшую пятницу в своем послании парламенту заявил, что из-за неосуществленной модернизации нефтегазовой отрасли в течение нескольких лет потери газа при добыче и транспортировке остаются чрезвычайно высокими — 20-23%.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. За последние годы внутреннее потребление газа в республике выросло в 1,3 раза и составляет порядка 50 миллиардов кубометров ежегодно.

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Теги:
Узбекнефтегаз, Узбекистан



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