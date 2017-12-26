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ОАО Газпром

"Газпром" оценит влияние рынка ЦА на экспорт российского газа

© Sputnik/ Илья Питалев
Экономика
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Ранее "Газпром" и "Узбекнефтегаз" в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. "Газпром" планирует оценить влияние развития газовых рынков Китая, стран Центральной Азии и Каспия на перспективы экспорта российского газа, включая объемы, ценовые условия и реализацию новых трубопроводных проектов компании, передает РИА Новости.

Газпром.
© REUTERS/ MAXIM ZMEYEV
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Отмечается, что соответствующее исследование "Газпрому" необходимо к весне 2019 года, а тендер на определение исполнителя компания намерена объявить в марте. Максимальная стоимость контракта — 32,7 миллиона рублей.

"Газпром" и CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и "Узбекнефтегаз" в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана.

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Теги:
газ, Газпром, Центральная Азия, Узбекистан, Россия



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