Китай, Кыргызстан и Узбекистан обсудят строительство железной дороги

Кроме того, Кыргызстан и Узбекистан планируют развивать совместные автомобильные перевозки и регулярные пассажирские маршруты

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Ташкенте 27 декабря состоится трехсторонняя встреча делегаций Узбекистан, Китая и Кыргызстана по проекту строительства железной дороги, передает пресс-служба МИД РУ.

Делегацию КНР возглавляет заместитель генерального директора департамента Государственного комитета по делам развития и реформам Чжэн Чипинг, Кыргызстана — министр транспорта Жамшитбек Калилов, Узбекистана — первый заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Акбар Шукуров.

С 25 декабря 2017 года рабочие группы из представителей трех стран готовят материалы предстоящей встречи.

Кроме того, Кыргызстан и Узбекистан планируют развивать совместные автомобильные перевозки и регулярные пассажирские маршруты.

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